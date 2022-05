Rodlerin Geisenberger: "Ich bin momentan total relaxt"

… über den Trainingsstart

"Ich habe mit dem Training wieder angefangen, etwas weniger intensiv als sonst, weil ich gesagt habe, ich brauche jetzt einfach mehr Zeit für mich, für mein Kind, für meine Familie. Die gönne ich mir. (…) Ich war am Wochenende am Tegernsee. Da lebe ich im Hier und Jetzt. Da genieße ich die Zeit mit meinem Mann, meinem Kind und meinem Hund und denke eben nicht daran, was ist morgen, was machen die anderen gerade, wer trainiert gerade wie viel und was muss ich dafür tun? Ich bin momentan total relaxt."

… über Georg Hackl

"Er wollte das so. Letztendlich war es für mich ein Schock. Im ersten Moment war auch die Frage: 'Warum?'. Mittlerweile sehe ich es aber so, dass ich wahnsinnig dankbar bin für die Zeit, die war hatten. Die Erfolge, die ich dank ihm feiern durfte. Er war nicht allein dafür verantwortlich, aber er war eines der Puzzleteile, und zwar ein sehr bedeutendes. Er hat sich dazu entschlossen, das Land zu wechseln. Das müssen wir akzeptieren. Mittlerweile sage ich: ‚Danke Schorsch für die Zeit und die Erfolge.’ Schade, dass er geht."

… über Mütter im Leistungssport

"Es gibt sehr wenige Mütter im Leistungssport, das ist Fakt. Wenn mich jemand fragen würde, was ich im Nachhinein anders machen würde, könnte ich nichts sagen. Meine Situation, so wie ich sie mit meiner Familie gemacht habe, war wirklich gut. Alles, was ich mir gewünscht habe, wurde vom Verband so umgesetzt. (…) Ich hatte oft ein Extra-Training, habe dazwischen gestillt. Das Thema an sich ist neu, dass da Trainer und Verbände vieles nicht besser wissen, ist einfach so, weil es so wenige Athletinnen gibt, die als Mutter zurückkommen und ihr Comeback wollen."

… über die WM-Vergabe nach Crans-Montana

"Wenn ich an die Heim-WM am Königssee denke - das war Wahnsinn. Das war so cool. Für jeden Athleten ist es schön, eine Heim-WM zu erleben. Deshalb hätte ich mich sehr über Garmisch gefreut. Für mich als Zuschauer wäre es auch nicht weit gewesen. Schade."