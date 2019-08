Geis schießt Nürnberg zum zweiten Saisonsieg

Nürnberg-Trainer Damir Canadi verzichtete in seiner Startelf gleich auf drei Stammkräfte. Für Kapitän Hanno Behrens, der nicht in Form ist, Sebastian Kerk und Mikael Ishak begannen Lukas Jäger, Patrick Erras und Neuzugang Michael Frey. Der Schweizer Frey ist für ein Jahr vom türkischen Erstligisten Fenerbahce Istanbul ausgeliehen und soll der Mannschaft in der Offensive neue Impulse geben. Bei seinem Debüt zeigte er eine engagierte Leistung.

Pfosten-Pech für die Nürnberger

Die erste große Gelegenheit des Spiels hatten die Nürnberger nach einer Viertelstunde. Der Portugiese Iuri Meideiros erkämpfte sich auf der rechten Seite den Ball, zog in den Strafraum und übersah dann den freistehenden Frey. Meideiros versuchte es alleine, sein harmloser Schuss war kein Problem für Osnabrücks Torhüter Nils Körber. Zwei Minuten später rettete nur der Pfosten für die Gäste. Einen Freistoß von Johannes Geis verlängerte der Osnabrücker Joost van Aken auf den eigenen Kasten. Vom Pfosten flog der Ball in die Arme von Körber.

Osnabrücks Führung zählt nicht

Danach wurde minutenlang diskutiert. Ouahim erzielte nach einem Steilpass von David Blacha die Führung für die Osnabrücker. Der 21-Jährige selbst stand nicht im Abseits, dafür allerdings Heider, der den Ball durchgelassen und damit aktiv in die Situation eingegriffen hatte. Schiedsrichter Sven Waschitzki beriet sich mit dem Video-Assistent in Köln, schaute sich die Szene dann auf den Monitoren am Spielfeldrand an und entschied auf Abseits.

Nürnberg mit gefährlichen Distanzschüssen

Kurz vor der Pause hatten die Franken durch zwei Schüsse aus der Distanz die Chance zur Führung. Erst versuchte es Robin Hack mit einer Bogenlampe aus 40 Metern, dann zog Medeiros von halbrechts ab. Beide Schüsse parierte Körber. Bei seiner zweiten Parade verletzte er sich allerdings und musste ausgewechselt werden.

Geist schießt Nürnberg zum Sieg

Anders als in den ersten 45. Minuten gab es nach der Pause kaum noch große Möglichkeiten. Vieles deutete auf ein Unentschieden hin. Dann allerdings zog Johannes Geis aus etwa 20 Metern mit links ab. Vom rechten Innenpfosten sprang der Ball ins Netz (80.). Die Nürnberger haben damit nach dem Sieg gegen Dynamo Dresden und den Niederlagen gegen den Hamburger SV und den SV Sandhausen nach vier Spielen sechs Punkte auf dem Konto.

1. FC Nürnberg - VfL Osnabrück 1:0 (0:0)

Nürnberg: Mathenia - Sörensen, Erras, Jäger - Valentini, Geis, Handwerker (46. Nürnberger) - Medeiros (71. Behrens), Robin Hack (89. Kerk) - Frey, Dovedan. - Trainer: Canadi

Osnabrück: Körber (45.+2 Kühn) - Heyer, Gugganig (46. Köhler), van Aken (75. Susac) - Agu, Taffertshofer, Blacha, Wolze - Amenyido, Ouahim - Heider. - Trainer: Thioune

Schiedsrichter: Sven Waschitzki (Essen)

Tor: 1:0 Geis (80.)

Zuschauer: 27.083

Beste Spieler: Hack, Frey / Ouahim, Heider

Gelbe Karten: Geis (2), Nürnberger / Taffertshofer, Heyer