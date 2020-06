"Geilster Club der Welt" bekommt Spielstätte beim FC Bayern

Nachdem der Etat in trockenen Tüchern ist, konnten die Oberbayern nun auch das zweite große Problem "Die Halle" lösen. Mit der Option Audi Dome sei hier der perfekte Spagat gelungen, um zum einen attraktive Highlightspiel in einer großen Eventarena zu bestreiten, zum anderen aber auch den Bundesliga-Standort Herrsching zu erhalten und so die Wurzeln des Club weiter fest verankert zu lassen, teilte der Verein mit. "Mit dieser Lösung ist uns ein wenig die Quadratur des Kreises gelungen - wir können zukünftig Spitzenvolleyball auf der großen Bühne in München stattfinden lassen, bleiben aber gleichzeitig uns selbst und unserem Ursprung treu", so Max Hauser. Der Trainer der Volleys fiebert schon dem ersten Spiel in München entgegen. "Das PlayOff-Spiel im März hat ja leider nicht geklappt, da waren das Team und ich schon heiß drauf - aber dann eben in der kommenden Saison."

Großer Schritt für Herrsching

"Das ist ein weiterer großer Schritt für uns als Club in Richtung Professionalisierung und vor allem auch in Sachen Zukunftssicherung", sagt Geschäftsführer Fritz Frömming nach der Unterzeichnung der Absichtserklärung. Diese ermöglicht es den Herrschingern, in den nächsten drei Jahren auch Spiele in München auszutragen. "Wäre alles normal gelaufen, hätten wir das erste tolle Spiel im Audi Dome schon hinter uns. Doch auch wenn Corona dem Playoff-Spiel am 1. April einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, haben wir die Gespräche mit den Bayern-Basketballern weiter fortgeführt und unser Ziel weiterverfolgt - den Audi Dome als zweite Heimspielstätte nutzen zu können", so Frömming.

Zudem sei, auch wenn man durch Corona wirtschaftliche einige Einbußen machen müsse, die nächste Saison so sicher, wie selten in den Jahren zuvor. "Wir haben unsere Finanzen im Blick und treue Sponsoren, wie die WWK Versicherungen und TQ-Systems, um nur zwei zu nennen, und können getrost sagen, dass die kommende Spielzeit gesichert ist."

Planung läuft für drei Spielzeiten

Der FC Bayern Basketball und die WWK Volleys Herrsching einigten sich in einer Absichtserklärung zunächst auf die kommenden drei Spielzeiten. Zukünftig sollen dann einige Highlight-Ligaspiele der Herrschinger im Dome stattfinden - ebenso wie alle Playoff-Heimspiele und Pokal-Matches, die bislang nie in Herrsching ausgetragen werden durften und für die die WWK Volleys immer ausweichen mussten. Die endgültigen Verträge sollen zeitnah unterschrieben werden.