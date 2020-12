Geigers Auftaktsieg schürt große Hoffnungen

Horngacher: "Immer stärker werden"

"Ziel ist es, eher langsam zu beginnen und immer stärker zu werden. Das werden wir weiterhin verfolgen", sagte Horngacher, von dem nach dem äußerst gelungenen Start eine große Last abfiel. Es sei "immer traumhaft", mit einem Sieg in das Vierschanzen-Spektakel zu starten.

Letztmals gewann Severin Freund 2015/2016 das Auftaktspringen. Am Ende wurde er hinter Peter Prevc Zweiter in der Tournee-Gesamtwertung. Diesmal hat der DSV gleich zwei potenzielle Siegspringer. Und auch die aktuelle Form spricht dafür, dass es wieder mal klappen könnte mit dem ersehnten Tourneesieg.

Positiv ist auch, dass die Teamchemie stimmt: "Jeder freut sich für jeden, das finde ich richtig geil", sagt Eisenbichler, der selbst alles tun will, "um Karl zu helfen". Geiger bestätigt diesen Eindruck: "Es freut mich ungemein, dass wir so zusammenhalten und egal, wer vorne dran ist, dass man sich so miteinander freuen kann".

Geiger und Eisenbichler lenken von schwachem Teamergebnis ab

Die übrigen DSV-Adler scheinen dazu nur gerade sportlich nicht in der Lage. Denn hinter dem furiosen Top-Duo schaffte es lediglich noch Severin Freund ins Finale der besten 30 Springer.

Das sehr durchwachsene Teamergebnis wurde freilich schnell zur Nebensache, als der Skiflug-Weltmeister seinen Silberpokal im coronabedingt leeren Stadion entgegennahm. Wie beim Gold-Coup in Planica kam der junge Familienvater Geiger auch diesmal aus einer knapp zweiwöchigen Pause, die ihm kein Stück geschadet hat. "Wenn der Karl in seinem Tunnel drin ist, kann er das abrufen. Momentan schwebt er auf einer sehr guten Welle, hat sich voll im Griff", hob Horngacher hervor.