Geiger verpatzt Quali-Sprung in Garmisch-Partenkirchen

Es war nicht der Tag von Karl Geiger. Sein Qualifikationssprung auf nur 119 Meter war eine Enttäuschung und ein klarer Rückschlag auf dem Weg zurück in die Weltspitze. Nur Platz 30 - nun gilt es beim Neujahrsspringen im K.o.-Duell gegen den Japaner Ren Nikaido wieder in die Erfolgsspur zu finden.

Bester Deutscher auf der Großen Olympiaschanze war überraschend Philipp Raimund, der seine gute Form bestätigte und dessen 126,5 Meter für Rang neun reichten. Einen Platz hinter ihm: Constantin Schmid (Oberaudorf) mit 128 m.

Kubacki mit Bestweite vorne - Granerud Sechster

Tagesbester war der im Gesamtweltcup führende Dawid Kubacki (Polen), der mit 140,5 m die größte Weite des Tages erzielte. Hinter ihm platzierten sich die Slowenen Anze Lanisek und Timi Zajc auf den Rängen zwei und drei. Halvor Egner Granerud (Norwegen), der das Auftaktspringen in Oberstdorf gewonnen hatte, sprang auf 134,5 m und wurde Sechster.

"Ich bin generell nicht so gut reingestartet heute. Es war nicht die saubere Klinge. Das hat auch seine Gründe, die müssen wir morgen besser machen", sagte Geiger. Konkret benannte er den Schwerpunkt in der Anlaufspur, den er nicht gefunden habe. Bundestrainer Stefan Horngacher sagte: "Es war nicht ganz so optimal. Das ist kein großer Stress. Wir haben die Aufgabe gehabt, locker reinzukommen. Karl hat ein bisschen die Balance verloren, aber nichts Dramatisches."

Zehn DSV-Springer schaffen Qualifikation

Insgesamt qualifizierten sich zehn DSV-Springer für den Wettbewerb am Neujahrstag (14.00 Uhr/Livestream im BR24 Sport Livecenter). Neben Raimund, Schmid und Geiger sind auch Markus Eisenbichler, Stefan Leyhe, Andreas Wellinger, Pius Paschke, Felix Hoffmann, Martin Hamann und Luca Roth im Finale der besten 50 dabei. Pikant: Eisenbichler, der aufsteigende Form zeigte trifft in seinem Duell auf Teamkollege Pius Paschke.

Für David Siegel und Finn Braun reichte es dagegen nicht. Simon Spiewok wurde wegen eines nicht regelkonformen Anzugs disqualifiziert.

Die K.o.-Duelle der DSV-Springer