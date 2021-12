Geiger verpasst Podest in Oberstdorf - Kobayashi gewinnt

Karl Geiger wird beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf Fünfter. Der 28-Jährige, der im ersten Durchgang noch auf Rang drei lag, konnte sich mit seinem Sprung auf 131 Meter keinen Podestplatz sichern. Am Ende reichte es für Platz fünf. Den Sieg holte sich Mitfavorit Ryoyu Kobayashi vor Halvor Egner Granerud und Marius Lindvik. Markus Eisenbichler wurde Siebter. Auch Leyhe kam in die Top Zehn.

