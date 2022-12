Geiger stürzt - Generalprobe für Vierschanzentournee misslungen

"Gut, dass ich mir nicht weh getan habe", sagte Karl Geiger - die Entwarnung am Mikrofon der ARD-Sportschau kam prompt. Der Oberstdorfer war im ersten Durchgang des Weltcup-Skispringens in Engelberg bei der Landung gestürzt. Trotz Punktabzug kam er noch in den zweiten Durchgang.

Am Ende konnte sich Geiger sogar noch über einen versöhnlichen Ausklang freuen: Er wurde Zehnter, "das hat mir gutgetan, der heutige Tag. Mit Sturz Zehnter werden - wenn das kein positives Zeichen ist, dann weiß ich auch nicht."

Generalprobe für Vierschanzentournee missglückt

Doch es täuscht nicht darüber hinweg: Zufrieden reisen die Skispringer des Deutschen Skiverbands (DSV) aber nicht nach Hause. Denn die Generalprobe für die Vierschanzentournee ist insgesamt betrachtet ordentlich missglückt. Und so musste auch Geier einräumen: "Wir sind nicht ganz vorne in der Spitze."

Pius Paschke 14., Andreas Wellinger 19., Constantin Schmid 20., Stephan Leyhe 22., Markus Eisenbichler 30. - die DSV-Springer waren beim zweiten Weltcup in Engelberg zwar alle in den Weltcup-Punkterängen. Von den Spitzenplätzen jedoch durch die Bank weit entfernt.