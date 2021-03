Geiger gewinnt nach "super Saison" kleine Kristalkugel

Bereits am Freitag hatte Geiger das Einzelspringen gewonnen. Mit dem zweiten Einzel-Erfolg in Planica gewann der Skiflugweltmeister am Sonntag auch die kleine Kristallkugel im Skiflug-Weltcup "Es war generell eine super Saison, und wir sind sehr glücklich", sagte der 28-Jährige im ZDF-Interview.

Es läuft für Geiger und Eisenbichler

Auf der "Letalnica" im slowenischen Planica ließ sich im ersten Durchgang Lokalmatador Bor Pavlovcic auf die Bestweite von 249,5 Metern tragen. Zur Führung reichte das nicht, denn Schanzenrekordhalter Ryoyu Kobayashi räumte mit seinem Flug auf 242 Metern mehr Punkte ab. Auch Karl Geiger wollte auf der riesigen Anlage "einfach noch mal Spaß haben", flog auf 231 Meter und setzte sich hinter den Japaner auf Podestkurs. Pavlovcic war Dritter. Markus Eisenbichler, der nach dem Teamspringen trotz lädiertem Knie auch das Einzel durchzog, legte 221 Meter auf und zog als Sechster nach dem ersten Durchgang ins Finale ein. Eine neue persönliche Bestweite gelang Pius Paschke im ersten Versuch mit 230 Metern. "Es geht schon noch was" freute er sich als Zwölfter zur Halbzeit.

Geiger fliegt entspannt zum Sieg

Geiger sprang auch im finalen Durchgang auf Topniveau. Mit 232,5 Meter sicherte er sich Platz eins, da Kobayashi nur auf 217 Meter kam und sich hinter dem Oberstdorfer einreihte. Eisenbichler flog zum Abschluss auf 230 Meter und schob sich als Dritter auf das Podest. "Ich bin rundum zufrieden", so Eisenbichler. "Es war echt eine bärenstarke Saison von mir." Paschke konnte 225,5 Meter nachlegen und wurde Elfter.

Freund Schmid und Hamann unter Top 30

Severin Freund (213/213), der Skiflugweltmeister von 2014, beendete die Saison zufrieden auf Platz 25. "Es hat mich gefreut, hier im letzten noch mal einen zu machen", so der 32-jährige Niederbayer. Constantin Schmid (210,5/209) zeigte als 27. erneut, dass er zu den größten Talenten im DSV-Kader gehört. Und Martin Hamann (216,5/200) rundete das Mannschaftsergebnis als 28 ab.

Lindvik verzichtet auf Start

Der Norweger Marius Lindvik, der nach dem schweren Sturz seines Teamkollegens Daniel Andre Tande am Donnerstag auch im Teamwettbewerb am Sonntagvormittag noch verunsichert wirkte, verzichtete auf einen Start.

Schanzenrekord liegt bei 252 Metern

Die legendäre "Letalnica" von Planica ist neben dem Vikersundbakken in Norwegen die größte Skiflugschanze der Welt und erlaubt Sprünge von weit über 240 Metern. Den Schanzenrekord hält Ryoyu Kobayashi mit 252 Metern.