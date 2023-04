Geht Ex-FCB-Coach Nagelsmann zu Tuchels früherem Klub Chelsea?

Nach der Entlassung von Graham Potter als Trainer vom FC Chelsea wird wild und heftig spekuliert: Julian Nagelsmann soll der große Favorit auf die Nachfolge sein. Das berichtet unter anderem der Transfer-Experte Fabrizio Romano, der ja auch schon als Erster über die Nagelsmann-Entlassung beim FC Bayern berichtete. Der Italiener schrieb bei Twitter, dass Englands Spitzenklub Chelsea Nagelsmann schon immer als kommenden Coach gesehen habe, den man im Auge behalten müsse.

Auch in den englischen Medien wird der Name Nagelsmann gehandelt. Wobei das Boulvardblatt "The Sun" behauptet, dass Interimscoach Bruno Saltor nach der Freistellung Potter die Blues erstmal bis zum Ende dieser Saison trainieren solle. Der Fußball-Klub wolle nun sehr genau über den nächsten Schritt nachdenken, schrieb "The Guardian", und Nagelsmann spiele in den Gedanken eine prominente Rolle. Vor Potter war der neue FCB-Coach und Nagelsmann-Nachfolger in München Thomas Tuchel Trainer bei Chelsea.

Chelsea-Kaderplaner Vivell und Nagelsmann sind alte Bekannte

Demnach soll sich Chelseas Technischer Direktor für den ehemaligen Bayern-Trainer stark machen - Christopher Vivell kennt Nagelsmann aus gemeinsamen Zeiten bei der TSG 1899 Hoffenheim und bei RB Leipzig. Seit Dezember vergangenen Jahres ist der 36-Jährige beim FC Chelsea und dort maßgeblich für die Kaderplanung verantwortlich.

Der "Daily Mail" zufolge soll Nagelsmann der Top-Kandidat auf den Posten beim Londoner Verein sein, der in der Champions League das Viertelfinale erreicht hat und dort gegen Real Madrid spielen muss. Pikant: Im Halbfinale würde Chelsea bei einem Weiterkommen beider Klubs auf den FC Bayern München treffen. Über Berater soll es demnach auch schon eine erste Kontaktaufnahme gegeben haben.