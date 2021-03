Gefahr Gehirnerschütterung: Im Breitensport oft verharmlost

90.000 Fälle bei Kindern und Jugendlichen pro Jahr gebe es in Deutschland offiziell, die Dunkelziffer sei hoch. Insgesamt erleiden schätzungsweise 500.000 Menschen im Jahr eine Gehirnerschütterung. Weil der Bedarf offensichtlich groß ist, wurde in München inzwischen eine "Concussion Clinic" eingerichtet, also eine auf Gehirnerschütterungen spezialisierte Einrichtung am Haunerschen Kinderspital. Dort werden Betroffene Kinder und Jugendliche behandelt, die mit längerfristigen Beschwerden wie Kopfschmerzen oder Konzentrations-Störungen zu kämpfen haben.

Sohn verletzt - eine Mutter klagt an

Fälle wie Philip Schorstein, der mit acht Jahren beim Eishockey eine Kopfverletzung erlitt, nachdem er mit einem anderen Spieler Kopf an Kopf zusammenstieß. "Sein Gleichgewichtsgefühl war gestört, der ist spontan vom Küchenstuhl runtergefallen, Gedächtnisstörungen, er wusste nicht mehr, wer seine engsten Freunde waren", erzählt seine Mutter Monica Dommel-Schorstein. In einer Monate langen Odyssee seien sie von Arzt zu Arzt, von Krankenhaus zu Krankenhaus gerannt, ohne Erfolg.

"Da muss ein bisschen mehr Bewusstsein da sein, dass es Spätfolgen haben kann, und dass man nicht der Held sein muss, und stark sein muss und aufstehen und weitermachen." - Monica Dommel-Schorstein, betroffene Mutter