Geheimfavorit in Peking: Der Allgäuer Marco Maier

Ganz plötzlich ist Marco Maier zu einem Medaillenkandidaten bei den Paralympischen Spielen in Peking geworden. Beim Para-Weltcup in Östersund sicherte sich der Allgäuer im Langlauf-Sprint seinen ersten Weltcupsieg - exakt fünf Wochen vor den Spielen in Peking. Generalprobe bestanden!

Der 22-Jährige, der eine Symbrachydaktylie vom Kurzfingertyp an der linken Hand hat, gehört im Langlauf zu den Geheimfavoriten. "Ich bin ein absoluter Sprinter-Typ", sagte er. "Gerade der Sprint im Langlauf, Mann gegen Mann, viel Trubel am Massenstart, liegt mir. Ich kann taktisch laufen. Das ist meine Stärke."

Medaille? Hauptsache zufrieden!

Über eine Medaille will der Student des Wirtschaftsingeneurwesens aber nicht sprechen. "Das Ziel für Peking ist, dass ich mit meiner Leistung im Rennen zufrieden bin, dass ich ein perfektes Rennen abliefere, sodass ich mir am Ende nichts vorwerfen kann und dass die Trainer mit mir zufrieden sind."

Maier geht sowohl im Langlauf als auch im Biathlon an den Start. Am 5. März startet er im Biathlon auf der Kurzdistanz (6 km stehend Klasse Männer, 5.15 Uhr MEZ), seine Paradedisziplin, der Sprint, findet am 9. März statt (3 Uhr MEZ). Es sind seine ersten Paralympischen Spiele. Wenn alles passt, ist eine Medaille machbar. Sie würde seinen schnellen Aufstieg in die Weltspitze nochmals unterstreichen.