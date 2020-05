Gehaltsverzicht: Streit zwischen Eishockey-Liga und Spielern

Die Coronakrise stellt die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) und ihre wichtigsten Protagonisten, die Spieler, vor eine schwere Probe. Am Montag verkündete die DEL, dass alle 14 Erstligisten fristgerecht "ihre Unterlagen für das Lizenzierungsverfahren für die Saison 2020/2021 bei der Ligagesellschaft eingereicht" hätten. Das deutsche Eishockey scheint also auf dem besten Weg, in der nächsten Saison wieder den Weg in die Normalität zurückzufinden. Am 18. September soll die neue Saison beginnen.

Allerdings: Bei den meisten Klubs fehlte ein entscheidender Teil der Lizenzunterlagen noch - die Einwilligung der Spieler zu einem 25-prozentigen Gehaltsverzicht. Diesen fordert die DEL wegen der Coronakrise. Bis zum Montag gab es solche Einwilligungen allerdings nur bei den Augsburger Panthern und den Fischtown Penguins aus Bremerhaven.

Gehaltsverzicht auch bei Saisonstart mit Zuschauern

Derzeit ist unklar, wie schnell auch die übrigen Klubs nachlegen können - und ob überhaupt. Während die DEL einen pauschalen Gehaltsverzicht "die fairste Lösung" nennt, um den sinkenden Einnahmen im Bereich Zuschauer und Sponsoren wegen der Coronakrise entgegenzuwirken, gehen nämlich zahlreiche die Spieler auf die Barrikaden. Selbst bei einem regulären Saisonbeginn im September ohne Corona-Einschränkungen will die DEL den Gehaltsverzicht. Nur bei Spielern wohlgemerkt. Trainer und Manager sollen ihr volles Gehalt bekommen.