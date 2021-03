Gegner Paris: Haben die Bayern das Zeug zur Titelverteidigung?

Bisher sind die Münchner locker und lässig durch die Champions League gezogen. Allerdings war Lazio Rom im Achtelfinale nicht wirkliche auf Augenhöhe mit den Bayern. Trotzdem hat der Titelverteidiger in beiden Spielen wieder nicht zu Null gespielt und jetzt warten die ganz dicken Brocken in Europa.

Die Frage der Woche - mitdiskutieren!

Paris St. Germain im Viertelfinale vor der Brust: Haben die Bayern das zeug zur Titelverteidigung in der Champions League?

