Gegentor in letzter Minute: Fürth verpasst Sieg gegen Rostock

Die SpVgg Greuther Fürth war am zwölften Spieltag kurz davor, endlich ihren zweiten Saisonerfolg in der 2. Fußball-Bundesliga zu feiern. Gegen Rostock müssen sich die Franken mit einem 2:2 begnügen - und bleiben damit in der Tabelle weit unten.