Gegenspieler verletzt: SSV Jahn bricht Testspiel in Neustadt ab

Ein Testspiel von Fußball-Zweitligist SSV Jahn Regensburg gegen den Drittligisten FSV Zwickau ist am Donnerstagnachmittag abgebrochen worden. FSV-Spieler Sascha Härtel verletzte sich bei einem Zweikampf im Mittelfeld am Fuß und musste noch auf dem Platz von einem Notarzt versorgt werden. Die Partie in Neustadt an der Waldnaab wurde daher in der 50. Minute beim Stand von 0:0 von Schiedsrichter Patrick Hanslbauer abgebrochen.

Härtel wurde zu weiteren Untersuchungen in die Notaufnahme des Weidener Klinikums gebracht. "Er hat sich mit hoher Wahrscheinlichkeit eine schwere Verletzung am Sprunggelenk zugezogen", sagte Zwickaus Sportdirektor Toni Wachsmuth.

Nächster Jahn-Gegner ist Stuttgart

Der Jahn ist an diesem Wochenende wegen der Länderspielpause spielfrei. Am nächsten Wochenende erwarten die Regensburger den VfB Stuttgart zum Heimspiel. Die Arena in Regensburg ist ausverkauft.