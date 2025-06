Geballte Faust und Perlenkettchen: Kaufmann holt nächsten Titel

Da war sie wieder, die geballte Faust von Annett Kaufmann, die schon bei den Olympischen Spielen in Paris die Tischtennis-Welt begeistert hatte und fortan zu ihrem Markenzeichen wurde. Der 18-jährige Tischtennis-Shootingstar hatte am Pfingstmontag allen Grund zu jubeln: Bei der Deutschen Meisterschaft in Erfurt konnte sie im Einzelfinale ihre Nationalmannschaftskollegin Sabine Winter 4:1 bezwingen und ihren Titel verteidigen.

"Sabine hat ein richtig super Match gespielt", lobte Kaufmann ihre Gegnerin, die in Führung gegangen war: "Ich habe den ersten Satz gebraucht, um reinzukommen, konnte dann aber gut spielen." Die Athletin vom SV DJK Kolbermoor spielte mutig, wie immer wackelten bei jedem Schlag Perlenkettchen und Freundschaftsbändchen an ihrem flinken Handgelenk.

Kaufmanns Stern war erstmals bei den Olympischen Spielen in Paris im Sommer 2024 aufgegangen - als Ersatzspielerin kämpfte sie sich Runde für Runde in die Herzen der Tischtennis-Welt und schrammte nur knapp an einer Medaille vorbei. Und auch nach den Spielen bewies sie, dass sie kein One-Hit-Wonder war: Es folgten Bronze bei der EM und der Gold-Coup bei den Weltmeisterschaften der Junioren.

Mini-Erfolgs-Delle bei WM in Doha

Erst bei der WM der "Großen" in Doha im Mai war ihr Triumphzug kurz unterbrochen worden - auch, weil Kaufmann mit Lospech schon in der zweiten Runde gegen die Weltranglistendritte Chen Xingtong aus China ranmusste und sich kurz vor der WM leicht am Knöchel verletzt hatte. Das Spiel gegen Xingtong verlor Kaufmann zwar (2:4), sie zeigte aber dennoch, dass sie mit der Weltspitze mithalten kann. "Das war ein super Match, ich bin sehr zufrieden", sagte Kaufmann nach der Partie Ende Mai.

Revanche für Niederlage im Doppel

Trotz des frühen WM-Aus gibt die 18-Jährige nun wieder Gas und knüpft bei der Deutschen Meisterschaft direkt wieder an ihre Erfolge an. Vor ihrem Einzelerfolg am Montag hatte sie im Doppel gemeinsam mit Yuan Wan im Halbfinale gegen Winter und Kathrin Mühlbach 1:3 verloren.

Winter/Mühlbach sicherten sich anschließend den Titel durch ein 3:2 im Finale über die Nachwuchshoffnungen Koharu Itagaki/Josephina Neumann.