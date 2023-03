Gary Lineker kontra BBC - Fußballstreit in England eskaliert

Experten und Kommentatoren boykottieren BBC-Sendung

Doch was ein zwischenzeitlicher Schlussstrich hätte sein können, brachte die Lawine im selbsternannten Mutterland des Fußballs erst ins Rollen. Zuerst meldeten sich Ian Wright und Alan Shearer zu Wort, beide ebenfalls ehemalige englische Topspieler. Aus Solidarität mit Lineker werden beide ebenfalls nicht in der Sendung "Match of the Day" auftreten.

Sechs Kommentatoren der BBC folgten. Diese kündigten in einer gemeinsamen Erklärung an, nicht in der Übertragung auftreten zu wollen. Angesichts der Umstände "empfinden wir es als nicht angemessen, Teil des Programms zu sein," twitterte beispielsweise Conor McNamara.