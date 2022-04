Garmisch ohne Kandahar? Skiclub Garmisch ist "geschockt"

Ziel des schwedischen FIS-Präsidenten Johan Eliasch ist es, den Weltcup-Kalender internationaler zu gestalten und neue Märkte in Asien zu erschließen. Er will mit aller Macht zentral verwalten. Dafür soll die Männerabfahrt auf der legendären Kandahar im alpinen Weltcup-Winter 2022/23 aus dem Kalender gestrichen werden.

Skiclub Garmisch: "Das hat uns geschockt!"

Noch ist nicht fix, aber das reicht für große Empörung. Der erste Vorsitzende des Skiclubs Garmisch Florian Fischer sagt: "Natürlich sind wir aus allen Wolken gefallen als renommierter Veranstalter mit einem Traditionsevent, dass die Abfahrt der Herren nicht mehr stattfinden soll". Und er spricht es aus: "Das hat uns geschockt!"

Gehören "zu den Ursprüngen des Skiweltcups"

Ausgelöst hat die Aufregung der erste Kalenderentwurf des dafür zuständigen Skiweltverbandes FIS. Dieser liegt der Redaktion vor und wurde kurzfristig wieder zur Nachbearbeitung zurückgezogen. Dort ist Garmisch-Partenkirchen als Veranstalter eines so genannten Speed-Wochenendes im nächsten Winter nicht mehr aufgeführt. Damit würde der die Königsdisziplin des Alpinen Skiweltcups einen deutschen Wintersport-Vorzeigeort verlieren. Garmisch-Partenkirchen gehöre aber "zu den Ursprüngen des Skiweltcups", betont Fischer. Das beinhalte "fragliche Werte", die die Gesellschaft heute brauche.

Verlust wäre "ein herber Schlag"

Garmisch-Partenkirchen hat sich durch den Skiweltcup auch einen Namen in aller Welt gemacht. Fischer erklärt die Bedeutung der medialen Großereignisse wie dem Skiweltcup oder dem Neujahrsspringen für die Gemeinde. Die Möglichkeit, sich durch den Verlust der Kandahar-Rennen nicht mehr präsentieren zu können, wäre ein herber Schlag.

Abfahrt in Garmisch, die "Heimat" für den Wintersport"

Stattdessen soll es nur zwei Damenrennen auf der Kandahar und einen Nachtslalom der Herren am Gudiberg geben. Fischer möchte zwar den Slalom "nicht unwertiger sehen", aber die Abfahrt sei so etwas wie "die Heimat" für den Skisport in der Gemeinde, "der Grundpfeiler, der Eckpfeiler".

Dazu sei die Kandahar auch ein Ansporn für den Nachwuchs. "Die starren und schielen immer auf diese Abfahrtsläufer", erzählte Fischer und verwies darauf, die seien "Helden" für die Kinder. Und die solle es dort nicht mehr geben?