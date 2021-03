Garage statt Studio: Veitsbronner Weltmeister übt daheim

Ein Samstagmorgen im März. Die Außentemperaturen in Veitsbronn sind frostig. Deshalb lässt Michael Schrott in seiner Garage die Heizlüfter laufen. Sonst wäre es zum Trainieren zu kalt, sagt er. Die 15 Quadratmeter Platz reichen für sein Trainingspensum völlig aus, erzählt der Kraftdreikämpfer. "Natürlich ist es in einem normalen Studio oder Verein besser, weil man seine Kollegen um sich hat, die auch mal motivationsmäßig Hilfestellung geben. Aber ansonsten kann man die Arbeit auch hier machen."

Michael Schrott – Weltmeister aus Veitsbronn

Seit mehr als 25 Jahren ist der Veitsbronner im Kraftdreikampf aktiv. Und das überaus erfolgreich. Der Athlet, der normalerweise für den TSV Altenberg startet, hat schon etliche Bayerische und Deutsche Meisterschaften gewonnen und neun Weltmeistertitel geholt. Einen davon in Florida. Dort lieferte Michael Schrott in allen drei Disziplinen ab. Beim "Powerlifting Raw", das bedeutet Kraftdreikampf ohne unterstützende Ausstattung wie zum Beispiel spezielle Knie-Wickelbandagen, stemmte er beim Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben zusammengerechnet 820 Kilogramm. Das reichte zum Weltrekord. Den knackte er 2019 auch in Finnland in seiner Altersklasse. Bei den Männern bis 140 Kilogramm schaffte er eine Gesamtlast von 800 Kilogramm. Auch das sorgte für einen neuen Rekord.