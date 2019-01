Ganz Siegsdorf drückt Markus Eisenbichler fest die Daumen

Nur eineinhalb Meter trennen den 27-Jährigen Oberbayern bei der Vierschanzentournee vom Gesamtführenden Ryoyu Kobayashi vor den ausstehenden Springen in Innsbruck und Bischofshofen in der Gesamtwertung. Durch jeweils einen zweiten Platz mit hauchdünnem Rückstand beim Tournee-Auftakt in Oberstdorf und beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen hat er die Grundlage dafür gelegt.

Unterstützung vom Bürgermeister und dem ehemaligen Trainer

Jetzt drückt ihm die 8.341-Einwohnergemeinde Siegsdorf geschlossen die Daumen. Auch der erste Bürgermeister staunt über die aktuelle Topform des Vorzeigeathlethen. "Das ist zwar jetzt nicht komplett unerwartet. Überraschend doch ein bisserl, dass er jetzt so kontinuierlich vorne rein springt", sagt Thomas Kamm. Auch sein ehemaliger Trainer Christian Emer glaubt an seinen früheren Schützling: "Wenn er gute Sprünge macht, mit denen er selber zufrieden ist, dann ist alles möglich".

Eisenbichler optimistisch und bescheiden

Auch Eisenbichler selbst ist voller Optimismus: "Wenn ich einmal zwei extrem gute Sprünge runterbringe, dann ist er (Anm. d. Red.: Ryoyu Kobayashi) auch schlagbar", sagt der 27-Jährige. Dabei kann er den genauen Abstand zum Japaner nicht mal auswendig sagen. "Ich freue mich, dass es so gut läuft momentan – und, dass ich gesund bin", sagt er stattdessen ganz bescheiden.