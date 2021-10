Deutscher Fußball-Kultur-Preis für Clarence Seedorf

Der ehemalige niederländische Fußball-Profi Clarence Seedorf erhält am Abend in der Nürnberger Tafelhalle den diesjährigen Walther-Bensemann-Preis der Deutschen Akademie für Fußball-Kultur. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und ist eine der fünf Kategorien des Deutschen Fußball-Kultur-Preises.

Clarence Seedorf wird den Preis, bei der Gala in der Nürnberger Tafelhalle am Abend persönlich entgegennehmen. Die vier weiteren Kategorien, in denen Preise überreicht werden, sind der Fußballspruch des Jahres, das Fußballbuch des Jahres, der Bildungs- und der Fanpreis. Der Walther Bensemann zeichnet dabei eine Person der Zeitgeschichte aus, die im Sinne der Völkerverständigung Besonderes für den Fußball geleistet hat.

Clarence Seedorf geehrt für seinen Kampf gegen Rassismus

Der Niederländer Clarence Seedorf ist bestes Beispiel dafür: Neben seinen sportlichen Leistungen – dem heute 45-Jährigen gelang es mit drei verschiedenen Vereinen die Champions League zu gewinnen – würdigt die Akademie Seedorfs jahrelanges Engagement gegen Rassismus.

"Den Kampf gegen Rassismus in den Stadien und in der Gesellschaft treibt Seedorf seit Jahren aktiv voran." Begründung der Jury der Akademie für Fußballkultur

Seedorf machte erst Anfang dieses Jahres mit Nachdruck darauf aufmerksam, wie unterrepräsentiert People of Colour im Trainerjob sind.

Seedorf als Globaler Botschafter für Vielfalt und Wandel

Zudem engagiert sich der ehemalige Topspieler in zahlreichen sozialen Projekten. Nelson Mandela nahm Seedorf nach einem persönlichen Treffen 2009 in den Kreis der "Legacy Champions" auf, die das Erbe des südafrikanischen Freiheitskämpfers bewahren und in die Welt tragen sollen. 2014 ernannte die UEFA Seedorf zum globalen Botschafter für Vielfalt und Wandel, bei der FIFA ist er Mitglied der Jury für den "Diversity Award", schreibt die Akademie auf ihrer Homepage.

Die Laudatio zur Preisverleihung wird der Chefredakteur des Sportmagazins "Kicker", Jörg Jakob, halten. Der Walther-Bensemann-Preis ist nach dem Gründer des "Kicker" benannt. Der Preis zeichnet Personen des Fußballs aus, die auch für gesellschaftliche Verantwortung, Fairplay und interkulturelle Verständigung im Umfeld des Fußballs stehen.

Steffen Baumgart liefert Fußballspruch des Jahres

Der Trainer des 1. FC Köln, Steffen Baumgart, wird in Abwesenheit für den Fußballspruch des Jahres ausgezeichnet.

"Ein Spiel ist erst vorbei, wenn der Schiedsrichter pfeift und ich nicht mehr brülle." Steffen Baumgart, Trainer 1. FC Köln und Fußballspruch des Jahres 2021

Baumgart lässt sich bei der Gala entschuldigen, hat allerdings ein Video geschickt, um sich für den Preis und die damit verbundenen 10.000 Euro für einen guten Zweck zu bedanken.

Fußballbuch des Jahres: "1972/73 - Die Saison der Träumer"

Schon zum zweiten Mal darf sich Autor Bernd M. Beyer darüber freuen, dass eines seiner Bücher zum Fußballbuch des Jahres gekürt wird. Der langjährige Lektor des Werkstatt-Verlags hat mit "1972/73 - die Saison der Träumer" ein Buch geschrieben, in dem er ein Mosaik aus Musik, Fußball, Soziokultur und Politik, Zeitgeist und Lebensgefühl gewoben hat. Jurorin Alina Schwermer sagt dazu: "Sehr kunstvoll verflicht Beyer in kleinen, tagebuchartigen Einträgen Geschichten von Ton Steine Scherben und Willy Brandt, vom Bundesligaskandal, von neuem Individualismus der Spieler und rebellischen Posen, von Alt-Nazis, Heinrich Böll und aufbegehrenden Fußballerinnen."

"Lernanstoß" geht nach Leipzig

Mit dem diesjährigen Fußball-Bildungspreis "Lernanstoß" wird das Projekt "Ein Verein für alle" in Leipzig, der Initiative für mehr gesellschaftliche Verantwortung im Breitensport Fußball, kurz IVF, ausgezeichnet. "Ein Verein für alle" versucht anderen Vereinen dabei zu helfen, gegen Rassismus und Diskriminierung erfolgreich vorzugehen. Dabei setzt IVF den Hebel mit Angeboten für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren an. So sollen Sportvereine in Sachsen unterstützt werden, sich grundlegend mit den Themen Vielfalt, Gleichberechtigung und Teilhabe zu beschäftigen.

Europäischer Fußball-Fan-Preis

Das Europäische Fußball-Projekt des Jahres ist "Fan.Tastic Females – Football Her.Story", "eine multimediale, mehrteilige Wanderausstellung, die Vielfalt, Geschichte und Protagonistinnen weiblicher Fankultur im europäischen und internationalen Fußball porträtiert", wie die Fußballakademie erklärt.

Mehr als 90 Frauen aus 21 Ländern erzählen in dieser Wanderausstellung über ihre Leidenschaft für den Sport, ihr Fansein und ihre ganz besonderen, emotionalen Momente im Fußball. Die Idee zu der Ausstellung reifte auf einem europäischen Fankongress 2010. 2018 wurde sie dann am Millerntor-Stadion in Hamburg zum ersten Mal eröffnet.

Live-Stream von der Preisverleihung

Es wird die erste Gala der Deutschen Akademie für Fußballkultur sein, bei der einer ihrer Mitbegründer fehlen wird: der langjährige "Kicker"-Chef Rainer Holzschuh, der Anfang Oktober verstarb. Durch den Abend führt auch in diesem Jahr Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein.

Für die Veranstaltung, die um 20.00 Uhr beginnt, gibt es noch Karten an der Abendkasse der Tafelhalle. Sie wird aber auch im Live-Stream übertragen.

Der Deutsche-Fußball-Kultur-Preis

Der Deutsche Fußball-Kultur-Preis wird seit dem Jahr 2006 jährlich verliehen Seit 2007 gibt es fünf Kategorien. Darunter den Walther-Bensemann-Preis. Er ist mit 10.000 Euro dotiert und wurde nach dem deutschen Fußballpionier und Gründer des kicker Walther Bensemann benannt.

Die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur hat ihren Sitz in Nürnberg. Sie versteht sich als Anlaufstelle für all diejenigen, die den Fußballsport als kulturelles und gesellschaftliches Phänomen wahrnehmen. Sie ist Kompetenzzentrum, Kontaktbörse und Kulturveranstalterin und verleiht die Deutschen Fußball-Kulturpreise.