Gala an alter Schule für Nürnberger Para-Schwimmer Taliso Engel

Der Nürnberger Parasportler Taliso Engel kann auf beeindruckende Erfolge in den vergangen Jahren zurückblicken: Als amtierender Weltmeister wurde Taliso 2021 auch Europameister. Bei den Paralympics in Tokio holte der sehbehinderte Schwimmer in Weltrekordzeit die Goldmedaille über 100-Meter Brust. Und in diesem Jahr konnte der 20-Jährige auf Madeira seinen Weltmeister-Titel in derselben Disziplin erfolgreich verteidigen. Dafür wurde er im Juni vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) mit dem Titel "Eliteschüler des Sports" ausgezeichnet.

Weltrekorde, Medaillen und Abitur – gute Gründe für Ehrung

Seine Erfolge und die Ehrung wurden am Abend mit einer Gala an der Lothar-von-Faber-Schule in Nürnberg gefeiert. Dort hat der Sportler in diesem Jahr sein Abitur erfolgreich abgelegt. Zu der Gala waren etwa 60 Gäste geladen, darunter Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (beide CSU). Herrmann betonte in seiner Rede, dass es umso beeindruckender sei, dass Taliso trotz der herausragenden sportlichen Leistungen, seine schulische Laufbahn nicht aus den Augen verloren und auch sein Abitur gemeistert habe. Der Schwimmer habe sich den Titel "Eliteschüler des Sports" mit seinen sensationellen Leistungen wahrlich verdient und trage ihn auf Bundesebene nun als erster bayerischer Sommersportler überhaupt. "Sie sind ein großes Vorbild und ein echtes Aushängeschild: für Ihre Schule, für Franken und Bayern sowie für die gesamte deutsche Sportlandschaft," so der Sportminister.

Mit dem Titel "Eliteschüler des Sports" ehren der DOSB und die Sparkassen Finanzgruppe Schülerinnen und Schüler, die besondere sportliche Leistungen erbracht haben und zugleich durch ihre Persönlichkeiten Vorbilder für die Schüler an den Eliteschulen des Sports sein sollen.

Erster bayerische Sommersportler als "Eliteschüler"

Taliso Engel ist der erste bayerische Sommersportler, der den Titel "Eliteschüler des Sports" trägt. Bisher konnten erst zwei weitere bayerische Athleten aus dem Wintersport den Bundesentscheid für sich entscheiden: Johannes Rydzek im Jahr 2010 und Andreas Wellinger im Jahr 2014, jeweils von der Eliteschule des Sports Berchtesgaden. Zudem ist Taliso nach Tom Kirey (Kanu) im Jahr 2013 erst der zweite Para-Athlet in ganz Deutschland, der die Auszeichnung erhielt.

Eine ganz besondere Ehrung für Taliso Engel

Ehrungen hat es für Taliso Engel in jüngster Zeit also zu Hauf gegeben. Und doch war die Gala an seiner alten Schule dann doch etwas ganz besonderes: "Mir ist es fast schon ein bisschen unangenehm, dass alle wegen mir hier sind, aber es freut mich riesig, diese Auszeichnung zu erhalten", sagte der Paraschwimmer bescheiden. Denn es kam noch eine weitere Ehrung hinzu. Seine alte Schule hat ihn zum "Botschafter der Lothar-von-Faber-Schule" gekürt. Umgekehrt gab es aber auch viel Lob von Talisos Mutter, Cosima Engel: "Taliso ist ab der 11. Klasse hierhergekommen und hatte beschlossen, dass er auch keine Schulbegleiterin mehr wollte. Ich hatte in der vorherigen Schule sehr viele Elterngespräche, weil es nicht immer lief. Hier habe ich genau ein Elterngespräch geführt und ab da lief es. Alle haben sich wahnsinnig Mühe gegeben, zum Beispiel mit optischen Vergrößerungen. Ich musste nie wieder vorsprechen und bitten. Das war wirklich super hier an dieser Schule."

Ein halbes Jahr "nix" machen

Die Schulzeit ist für Taliso Engel jetzt also vorbei. Und typisch Abiturient, will er jetzt "erstmal ein halbes Jahr nix machen", wie er sagt. Das bedeutet für ihn allerdings nach wie vor zehnmal in der Woche hart zu trainieren. Danach will er Physio-Therapie studieren - weil sich ein Studium besser mit dem Sport verbinden lasse als eine Berufsausbildung. Denn sportliche Ziele hat Taliso Engel nach wie vor.