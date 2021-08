Gäubodencup: Straubing Tigers im Testspiel gegen Nürnberg

In vier Wochen beginnt für die Straubing Tigers die neue Eishockeysaison in der Deutschen Eishockeyliga (DEL). Heute Abend bestreiten die Straubinger ihr erstes Vorbereitungsspiel im Stadion am Pulverturm gegen die Nürnberg Ice Tigers. Das Spiel ist Teil des sogenannten "Gäubodencups", bei dem auch die Ingolstädter Panther und die Grizzlys Wolfsburg teilnehmen.

Volksfest wegen Corona gestrichen

In Straubing wäre heute gleichzeitig Auftakt zum Gäubodenvolksfest. Bayerns zweitgrößtes Volksfest musste aber pandemiebedingt abgesagt werden. Deswegen gibt es auch keinen "Gäubodenvolksfestcup" sondern nur einen "Gäubodencup". Ebenfalls fehlen werden Eishockeyfans, die in Straubing bei dieser Gelegenheit normalerweise in Dirndl und Lederhosen den Pre-Season Start ihrer Tigers verfolgen.

Keine Zuschauer im Stadion am Pulverturm

Wegen der unklaren Ausgangssituation hatte sich das Management des niederbayerischen DEL-Clubs bereits frühzeitig dazu entschieden, keine Zuschauer zuzulassen. Geschäftsführerin Gaby Sennebogen sagte dem BR im Interview, die Tigers bräuchten, wie alle anderen DEL-Clubs, rasch Planungssicherheit. Allein um allen Dauerkartenbesitzern einen Besuch um Stadion am Pulverturm zu ermöglichen, wäre in Straubing eine Kapazität von 2.500 Zuschauern nötig, so Sennebogen. Kurzfristig weitere Sitzplätze ins Stadion zu bauen, ginge aus baulichen Gründen nicht: "Die Stehplatzstufen sind einfach zu schmal".

Finanzierung der Tigers auf wackeligen Beinen

Die Straubing Tigers gehen mit einem Etat von rund sechseinhalb Millionen Euro in die kommende Saison. Unklar ist aber weiter, wieviel am Ende auf der Einnahmeseite steht. Im Eishockey finanzieren sich die Proficlubs im Wesentlichen aus den Zuschauereinnahmen und dem Stadionverkauf.

"Wir haben bis jetzt noch nicht eine Rechnung an unsere Dauerkartenabonnenten gestellt, noch nicht eine Rechnung an unsere Werbepartner, noch nicht eine Rechnung an unsere Gesellschafter. Wir leben im Moment von der Substanz." Gaby Sennebogen, Tigers-Geschäftsführerin

Sennebogen hofft deswegen auf rasche und klare Entscheidungen seitens der Politik, ob, unter welchen Bedingungen und in welcher Zahl spätestens zum Saisonstart am 10. September Zuschauer im Eisstadion erlaubt sind.

Straubing will wieder oben mitspielen

Sportlich hat sich der Kader der Tigers an einigen Positionen entscheidend verändert. Während Top-Goalie Sebastian Vogl, die beiden Nationalspieler Marcel Brand und Andi Eder weiter bei den Niederbayern spielen, mussten beispielsweise Sena Acolatse, Mitch Heard, Freddy Eriksson und sogar Top-Torschütze und Publikumsliebling Jeremy Williams den Verein verlassen. "Ich habe das für notwendig gefunden, dass wir ein bisschen frisches Blut reinbringen. Ich hoffe, damit liege ich richtig", sagte der sportliche Leiter Jason Dunham dem BR. Er hoffe, die Spieler im Kader bleiben verletzungsfrei. Dann schätzt er, habe Straubing wieder gut Chancen, in der DEL oben mitzuspielen. Komme aber Verletzungspech dazu, drohten Schwierigkeiten.