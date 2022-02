"Gänsehaut": Wacker Burghausen ist Deutscher Meister im Ringen

Es war der letzte Kampf seiner Karriere. 600 Zuschauer schauten gebannt auf den Mann, der vielleicht wie kein anderer für das Ringen beim SV Wackerburghausen steht: Andreas Maier. 25 Jahre lang ging er für seinen Verein auf die Matte. Nun trug er ein letztes Mal dieses Dress - und wollte dazu beitragen, die Deutsche Meisterschaft zu holen.

"Den Abschied nicht besser erträumen können"

Maiers Gegner ist stark. Zu stark. Zwar hält der 33-Jährige Maier dagegen, doch er verliert den letzten Kampf seiner Karriere. Nun müssen es seine Teamkollegen richten. Der Hinkampf in Mainz war 12:12 ausgegangen. Doch vor den lauten Anfeuerungsrufen des Heimpublikums wächst Burghausen über sich hinaus. 18:11 - der überraschend eindeutige Endstand. Burghausen ist Mannschaftsmeister im Ringen.

"Ich hätte mir den Abschied nicht besser erträumen können. Zwar ist man mit sich selber nicht ganz zufrieden, aber im Endeffekt... Genial", sagte Maier gegenüber BR-Reporter Nils Hahn, während er auf seine feiernden Teamkollegen deutete und anfügte: "Ich hätte es heuer gar nicht für möglich gehalten.

Corona, Verletzungen - Der Favorit gerät ins Straucheln

Denn Wacker Burghausen war als dreimaliger Titelverteidiger zwar als Favorit in die Saison gestartet, doch die Spielzeit lief nicht so gut wie die Jahre zuvor. Und ausgerechnet in der entscheidenden Phase schlug das Schicksal gleich mehrfach zu. "Die Woche ist eigentlich unglaublich schlecht gelaufen", berichtete Matthias Maasch, sportlicher Leiter SV Wacker Burghausen Ringen. "Zwei Sportler von uns haben sich verletzt. Gestern haben wir dann noch zwei positive Corona-Fälle gehabt. Dass es dann heute trotzdem reicht, ist natürlich absoluter Wahnsinn. "

"Gänsehaut"

Für Maier war es ein emotionaler Abschied von seiner aktiven Karriere und dem Verein, dem er so lange treu war. Noch während der Meisterfeier würdigte Wacker Burghausen mit einer kleinen Abschiedszeremonie die Karriere des 33-Jährigen - und dem stiegen die Tränen in die Augen. "Gänsehaut", wie er selber sagte.