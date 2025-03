"Gänsehaut": Gedenken an den Kaiser beim Beckenbauer-Cup

Heidi Beckenbauer und Sohn Joel haben zum Auftakt des Legenden-Turniers zum Gedenken an Franz Beckenbauer für emotionale Momente in der Halle gesorgt. "Der ganze Körper bekommt eine Gänsehaut", sagte Joel Beckenbauer am Mikrofon im SAP Garden in München.

Es sei "unglaublich", welche Fußball-Legenden für das Hallenturnier zugesagt hätten. "Wir sind voller Ehre und Stolz", sagte der Sohn des "Kaisers". "Ich habe meinen Vater ja nie live spielen sehen. Es ist unglaublich, in wie vielen Herzen er weiterlebt." Man wolle auch mit der Stiftung das Vermächtnis in die Welt tragen und ihn nicht vergessen lassen.

Heidi Beckenbauer: "Vielen Dank von Herzen"

Das Turnier findet im Rahmen des 125-jährigen Vereinsjubiläums des FC Bayern München statt. Die Erlöse sollen der Franz-Beckenbauer-Stiftung zugutekommen. Sie unterstützt nach eigenen Angaben seit über vier Jahrzehnten Menschen mit Behinderung und Personen, die krank oder unverschuldet in Not geraten sind. Die deutsche Fußball-Ikone Beckenbauer war am 7. Januar 2024 im Alter von 78 Jahren gestorben. Die ergriffene Witwe Heidi Beckenbauer dankte dem FC Bayern für das Turnier zu "Ehren von Franz". Es sei "fantastisch", was der Verein zu Ehren ihres gestorbenen Mannes mache, sagte sie. "Vielen Dank von Herzen."

Lothar Matthäus: "Ich glaube, dass Franz von oben zuschaut"

Auch die Fußball-Legenden gedachten Franz Beckenbauer. Rekord-Nationalspieler und Beckenbauer-Freund Lothar Matthäus wollte es sich auf keinen Fall nehmen lassen, "einem der Größten des Fußballs die Ehre zu erweisen", sagte Matthäus. "Ich glaube, dass Franz Beckenbauer von oben zuschaut und sich freut, dass so viele Menschen erschienen sind." In die Lobeshymnen stimmten auch andere ehemalige Bayern-Legenden mit ein. "Franz ist Bayern München", sagte Ex-Kapitän Mark van Bommel in der Mixed Zone. "In Holland ist er sehr beliebt", führte der Niederländer weiter aus. Das gelte nicht für jeden Deutschen, "aber der Kaiser steht über Allem".

Legenden-Turnier mit Real Madrid, FC Bayern und Co.

Beim Kleinfeld-Hallenturnier im ausverkauften Münchner SAP Garden wurden neben den Münchner Idolen auch die Legenden-Teams von Real Madrid, AC Milan Glorie, Ajax Amsterdam, Borussia Dortmund und des VfB Stuttgart von den Fans stimmungsvoll empfangen.