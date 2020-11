"G15"-Sitzung: Beim TV-Geld hört die Solidarität auf

Als der Vorstandsboss des FC Bayern München nach dem ersten "G15"-Gipfel des deutschen Profifußballs vor die Kameras trat, hatte der bibelfeste Initiator eine deutliche Botschaft an die "Geächteten" parat. "Den Solidarpakt haben nicht wir gebrochen. Die vier Bundesligisten und die zehn Zweitligisten haben uns den Fehdehandschuh hingeworfen", sagte er im Anschluss an die Beratungen der 15 eingeladenen Klubs: "Aber in der Vergangenheit ist ja aus so manchem Saulus noch ein Paulus geworden."

Streit um neue Verteilung von TV-Geldern

Auf was Rummenigge nach der rund drei Stunden dauernden Zusammenkunft der Interessengruppe am Frankfurter Flughafen anspielte, war kein Geheimnis. Beim TV-Geld hört die Solidarität auf. Schließlich hatte im Vorfeld des Treffens, bei dem Spitzenreiter Hamburger SV als einziger Zweitligist dabei war, die Ausbootung der 21 restlichen Vereine für Aufregung gesorgt. Vor allem die ausgebliebene Einladung an die Bundesligisten FC Augsburg, Arminia Bielefeld, FSV Mainz 05 und VfB Stuttgart durfte als Strafmaßnahme gedeutet werden.

Schließlich waren es diese Klubs, die sich zuletzt gemeinsam mit zehn Zweitligisten in einem Positionspapier für eine Umverteilung der Medieneinnahmen von oben nach unten ausgesprochen haben. Dieser Vorstoß stieß bei den Topklubs wie auch bei einigen Vereinen aus der zweiten Reihe auf Ablehnung. Das machte Rummenigge mehr als deutlich und sagte: "Wir wollen das nicht.".