Fußballtransfers: Wechsel-Wahnsinn oder normales Business?

Kurz vor dem ersten Bundesligaspiel der neuen Saison kam es raus: Der Kölner Stürmer Anthony Modeste wechselt zu Borussia Dortmund. An sich ein ganz normaler Transfer, an dem der 1. FC Köln gut verdient, aber die Art und Weise ärgerte Trainer Steffen Baumgart. Dass diese Information ausgerechnet kurz vor dem Spiel durchsickerte, brachte ihn in eine schwierige Situation. Es habe "mit Fair Play zu tun, dass man das unter dem Deckel hält und nicht großkotzig durch die Gegend redet", so Baumgart.

Eintracht-Präsident Fischer: "Das Geschäft ist versaut"

In Frankfurt verschwindet Filip Kostić blitzartig zu Juventus Turin – einen Tag vor dem Supercupspiel gegen Real Madrid. "Wenn du einmal die Chance hast, im Supercup gegen Real Madrid zu spielen, … da unten auf dem Platz die Auszeichnung als bester Spieler der Europa League bekommst. Und machst es nicht, dann merke ich doch, wie versaut das Geschäft am Ende des Tages ist", sagte Eintracht-Präsident Peter Fischer enttäuscht. Vor einem Jahr übrigens wollte Kostić mit einem Streik einen Wechsel erzwingen.

Transferfenster noch bis zum 1. September geöffnet

Es geht auf die Zielerade der Spielertransfers. Bis zum 1. September bleibt noch Zeit, Lücken im Kader zu füllen, nicht mehr benötigte Spieler abzugeben oder einfach auch nur Geld zu verdienen. Die großen Klubs wedeln mit Millionen, die kleinen kratzen die Reserven zusammen. Das Geschäft brummt. Fast jede Minute wird ein neues Transfergerücht in die (Social Media-) Welt gesetzt.

Ohne Millionen: Alles auf den letzten Drücker

Rund 120 Millionen Euro hat der FC Bayern in diesem Sommer in den Kader investiert, dafür gab es Lob von allen Seiten. Es geht immer noch um riesige Summen, die Corona-Krise hat daran nichts geändert.

Wer die nicht zur Verfügung hat, muss vor allem Geduld haben und bis zum letzten Tag hoffen. "Wir gucken, ob wir jemanden finden, der uns besser macht", sagte der neue Augsburger Trainer Enrico Maaßen nach der 0:4-Auftaktpleite gegen Freiburg.

Anfang der Woche heißt es, der FCA habe Interesse am Mainzer Ersatz-Torwart Finn Dahmen. Das Angebot für Dahmen wird von Mainz offiziell und über die Medien abgelehnt. Abwarten, wen die Großen übriglassen und dann auf den passenden Spieler hoffen, das bleibt die Taktik der kleineren Vereine. Zeit zur Integration bleibt kaum, die Vorbereitung ist ja längst vorbei. Die Liga läuft, der Druck steigt.