Fußballtalente - die wenigsten schaffen es ganz nach oben

Vereine buhlen schon um Sieben- und Achtjährige

Trotz allem nimmt der Hype um die Nachwuchsspieler weiter zu. Laut dem TSV 1860 München, einer der erfolgreichsten Ausbildungsklubs in Deutschland, habe "das Suchen nach Talenten extrem zugenommen." Es herrsche ein "geballtes Konkurrenzdenken“, weil immer mehr Vereine auf die Jugend setzen und um die Kinder buhlen würden.

Bundesliga-Stars wie die Bender-Zwillinge, Kevin Volland oder Julian Weigl haben ihre fußballerische Ausbildung beim TSV 1860 genossen. Inzwischen setzen immer mehr Vereine auf die Jugend, buhlen um die Talente. Es geht schon bei den 7 bis 8-Jährigen los, sagt Roy Matthes vom 1860-Nachwuchsleistungszentrum: "Das ist etwas, was in den letzten Jahren extrem nach unten gegangen ist, dieses Alter. Es reicht nicht mehr, in der U12 oder U13 in München zu schauen und dann die besten zu holen, die kriegt man dann nicht mehr. Die spielen dann mittlerweile in Ingolstadt, in Haching oder in Augsburg."