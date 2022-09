Fußballspruch des Jahres 2022: Elf Aussagen stehen zur Auswahl

Alljährlich kürt die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur in Nürnberg den Fußballspruch des Jahres. Aktuell kann online auf der Webseite der Akademie abgestimmt werden. Elf Sprüche haben es in die Vorauswahl geschafft.

Fußball-Spruch des Jahres wird in Nürnberg gewählt

Die Online-Voter bestimmen nun bis zum 14. September, welche vier Sprüche den endgültigen Sieger unter sich ausmachen. Dieser wird im Rahmen der Gala zum Deutschen Fußball-Kulturpreis am 28. Oktober vom Publikum in der Tafelhalle gewählt.

Bier, Bratwurst und Fußball-Romantik

Unter den jetzt noch elf Bewerbern befindet sich zum Beispiel Bayer Leverkusens Torhüter Lukáš Hrádecký mit seinem Kommentar zum Ende der Geisterspiele in der Corona-Zeit: "Ich finde es so überragend, wieder vor Zuschauern zu spielen. Man hat die Würstchen gerochen und das Bier gesehen. Das ist für mich Fußball-Romantik pur."

Ein Fußball-Romantiker ist auch Freiburg-Trainer Christian Streich. Das untermauerte er mit seiner Aussage zu der Vermarktung von Fußballspielen und hat es damit in den erlesenen Kreis der verbliebenen Elf geschafft: "Ein Fußballspiel ist kein Event. Wenn es ein Event ist, stimmt was nicht. Ich mag keine Events."

Kroos' Konzertkritik und Reporter-Schelte

Ex-Nationalspieler Toni Kroos hat es gleich zweimal in die Vorauswahl geschafft. Zum einen mit seiner kurzen Konzert-Kritik: "Ed Sheeran hat etwas geschafft, was ich selten gesehen habe: Dass die Leute nach einem Event auf Schalke glücklich nach Hause gegangen sind aus dem Stadion." Aber auch mit der Antwort, mit der er ZDF-Reporter Nils Kaben nach dem Champions League Sieg mit Real Madrid uncharmant anblaffte, ist Kroos dabei: "Du hattest 90 Minuten, dir vernünftige Fragen zu überlegen, und dann stellst du mir zwei so Scheißfragen."