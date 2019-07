Fußballprofis klagen über Herzprobleme nach Spritzen

Doping im Fußball ist ein Tabuthema. Dass Spieler über Doping oder medizinische Behandlungen sprechen, kommt so gut wie nie vor. In Zypern haben drei Profis ausgepackt. Sie behaupten, Spritzen und Infusionen hätten bei ihnen massive Herzprobleme ausgelöst. Wie mit dem Fall umgegangen wird, alarmiert die internationale Spielergewerkschaft FIFPro. Die forderte jetzt gegenüber der ARD Radio Recherche Sport und dem Bayerischen Rundfunk Konsequenzen.

Im Fall Zypern waren die drei Profis zur Polizei gegangen. Sie waren nach eigenen Angaben von einem externen Biochemiker mit Infusionen und intravenösen Spritzen behandelt worden. Ein Spieler hatte nur noch 27 Prozent Herzleistung und musste seine Karriere beenden.

Europaweite Dimension

Für die FIFPro hat der Fall eine europaweite Dimension, weil Spieler von mindestens vier Erstligaklubs in Zypern von dem Biochemiker behandelt worden sein sollen, von denen einige inzwischen in anderen Vereinen in Europa spielen.

Einheitliche Behandlungsregeln gefordert

Die Spielergewerkschaft wirft den Behörden vor, den Fall nicht aufgeklärt zu haben. Von Polizei und Fußballverband in Zypern heißt es auf Anfrage, man habe nichts Illegales finden können. Der Biochemiker schweigt zu den Vorwürfen. Als Konsequenz fordert die FIFPro einheitliche Regeln im medizinischen Umgang mit Fußballprofis in allen Ländern in Europa.

Eine ausführliche Dokumentation über den Fall in Zypern läuft im Bayerischen Fernsehen im DokThema (Mittwoch, 03.07.19, 22.00 Uhr): "Dopen bis das Herz versagt? Gefährliche Spritzen im Fußball."