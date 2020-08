Fußballexperten tippen auf FC Bayern im Finale

Toni Kroos muss es wissen: Der Nationalspieler in Diensten von Real Madrid gewann selbst viermal den Henkelpott - einmal mit dem FC Bayern (2013) und dreimal mit den "Königlichen". Er glaubt heute in Lissabon (Beginn: 21.00 Uhr/live und in voller Länge auf B5 aktuell und im Audio-Livestream) an einen Sieg seines Ex-Klubs: "Das sieht relativ viel nach Bayern aus, muss ich sagen. Und ich muss auch sagen, das wäre absolut in Ordnung", so Kroos im Gespräch mit seinem Bruder Felix Kroos in der neuesten Ausgabe des Podcasts "Einfach mal Luppen".

Toni Kroos kann sich gut vorstellen, dass nach dem Münchener Sieg gegen Reals Erzrivalen FC Barcelona "jetzt viele Real-Fans zumindest als zweiten Verein Bayern haben. Wer eben noch kurz gemeckert hat in Spanien über unser Ausscheiden (Real schied im Achtelfinale gegen Manchester City aus, d. Red.), der hat direkt ein anderes Thema gehabt."