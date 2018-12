Fußballerwahl: Luka Modric gewinnt "Goldenen Ball"

Der "Ballon d'Or" der französischen Fachzeitung France Football gilt allgemein als die prestigeträchtigere und wichtigere Wahl als die Pendants des Fußball-Weltverbands FIFA und der europäischen UEFA. Modric setzte sich bei der Wahl durch Fachjournalisten aus aller Welt vor Europameister Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus Turin) und den französischen Weltmeistern Antoine Griezmann (Atlético Madrid) und Kylian Mbappé (Paris St. Germain) durch.

Argentiniens Superstar Lionel Messi (FC Barcelona) wurde Fünfter, der Brasilianer Neymar (Paris St. Germain) verfehlte als Zwölfter sogar eine Top-Ten-Platzierung. Seit 2008 hatten ausschließlich der Portugiese Cristiano Ronaldo und der Argentinier Lionel Messi die Auszeichnung - jeweils fünf Mal - erhalten.

Deutsche Spieler oder Profis aus deutschen Vereinen standen in diesem Jahr nicht auf der 30 Spieler umfassenden Nominierungsliste. Im vergangenen Jahr war Robert Lewandowski auf Platz neun bester Bundesliga-Spieler, bester deutscher Spieler war Toni Kroos von Real Madrid auf Platz 17.

Dzsenifer Marozsan Dritte bei den Frauen

Erstmals wurde der "Goldene Ball" auch bei den Frauen vergeben. Bei der Premiere kam Nationalmannschafts-Kapitänin Dzsenifer Marozsan vom französischen Champions-League-Sieger auf Platz drei. Der "Ballon d'Or" ging an ihre Klubkollegin Ada Hegerberg aus Norwegen, Zweite wurde die dänische Europa-Fußballerin Pernille Harder vom deutschen Double-Gewinner VfL Wolfsburg.

Dortmunds Pulisic hinter Mbappé

Bei den U21-Fußballer gab es einen klaren Sieg für Frankreichs Kylian Mbappé. US-Jungstar Christian Pulisic von Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund wurde Zweiter.

Stichwort "Ballon d'Or" - der prestigeträchtigere Weltfußballer

Der "Goldene Ball" wird seit 1956 vom französischen Fußballmagazin "France Football" vergeben an den besten Spieler des Kalenderjahres. Bis 1994 wurden nur europäische Spieler ausgezeichnet, wieso die Verleihung oft auch als Wahl von "Europas Fußballer des Jahres" bezeichnet wurde. Seit 1995 durften auch Nicht-Europäer in europäischen Klubs gewählt werden. Seit 2007 dürfen Spieler weltweit mit dem "Ballon d'Or" ausgezeichnet werden, der Titel schmückt also quasi den Weltfußballer des Jahres.

Der Internationale Fußballweltverband kürt ebenfalls den Weltfußballer des Jahres, diesen aber erst seit 1991. In den Jahren 2010 bis 2015 vergaben "France Football" und die FIFA gemeinsam den "FIFA Ballon d'Or", seit dem vergangenen Jahr kürt der Fußball-Weltverband wieder seinen eigenen Weltfußballer. Der "Ballon d'Or" gilt aber als die bei weitem prestigeträchtigere Auszeichnung.

Verliehen wird der Preis durch eine Jury mit Journalisten aus den 53 Mitgliedsverbänden des Europäischen Fußballverbands UEFA und aus nicht-europäischen Ländern, die bisher an mindestens einer Weltmeisterschaftsendrunde teilgenmommen. Jedes Jurymitglied vergibt an fünf Kandidaten einer von "France Football" vorgegeben Liste fünf, vier, drei, zwei bzw. einen Punkt.