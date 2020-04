Fußballer der Würzburger Kickers kehren zum Training zurück

Zurück auf dem Trainingsplatz: Mit Kleingruppentraining mit bis zu vier Personen auf dem Feld starten die Würzburger Kickers wieder ihre Übungseinheiten. "Wir haben zusammen mit Dr. Josef Zimmermann ein Konzept ausgearbeitet, welches verschiedenste Maßnahmen zur Einhaltung der gesundheitlichen Vorschriften beinhaltet", erklärte FWK-Vorstandsvorsitzender Daniel Sauer. Die Gesundheit stehe dabei nach wie vor an erster Stelle.

"Die Spieler wurden unter anderem mit Mundschutz ausgestattet, kommen bereits umgezogen zum Trainingsplatz und duschen nach der Einheit auch zu Hause. Dass die Spieler und Trainer ihren Job nun wieder an ihrem bekannten Arbeitsplatz ausüben dürfen, verdanken wir auch dem engen Austausch mit den zuständigen Behörden und unserer medizinischen Abteilung. Die hohen Auflagen und Bedingungen, die an das Kleingruppentraining geknüpft sind, werden von jedem Einzelnen strikt eingehalten, das hat für uns alle oberste Priorität." FWK-Vorstandsvorsitzender Daniel Sauer

Zweikämpfe sind Tabu

Auch FWK-Cheftrainer Michael Schiele unterstützt die Rückkehr zu einem geregelten Trainingsbetrieb. "Die Spieler haben sich in den vergangenen Wochen individuell und per Videotraining fit gehalten und befinden sich auf einem guten Niveau. Wir freuen uns, dass der nächste Schritt nun möglich ist und sie sich nun langsam wieder an ihr Werkzeug – den Ball – gewöhnen können. Zweikämpfe sind jedoch Tabu", so Schiele.

Training ohne Publikum

Einen Wermutstropfen für die Fans hat die Rückkehr allerdings: Die Trainingseinheiten finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die "Rothosen" bitten um Verständnis, dass das Gelände für Fans und Medienvertreter geschlossen bleiben muss. Der FC Bayern war schon vor gut zwei Wochen zum Training auf dem Platz zurückgekehrt, Der FC Augsburg ist sogar schon Ende März wieder ins Training auf dem Rasen eingestiegen.