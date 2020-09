Fußball, Corona und Zuschauer - die "flexiblen" Beschränkungen

UEFA will 30 Prozent des Stadions füllen

Bisher hält Europas Fußballverband UEFA an seinen ursprünglichen Plänen fest, in der Budapester Puskás Arena vor Zuschauern zu spielen. 67.000 passen maximal rein, zu 30 Prozent will die UEFA das Stadion füllen.

Flick geht pragmatisch in die Partie. "Wir wollen versuchen, dort zu gewinnen und den nächsten Titel zu holen. Das wäre eine schöne Abrundung." Alles andere, was die Corona-Pandemie mit sich bringt, liege ohnehin nicht in seiner Hand.