Fußball-WM: Titel-Hoffnungen ruhen auf dem Bayern-Block

Wer spielt neben Kimmich?

Kimmich könnte also zusammen mit Goretzka für die Stabilität im Spiel sorgen, für den offensiven Schwung empfehlen sich ebenfalls Spieler vom FC Bayern. 80 Pflichtspieltore, 47 in der Liga - die Zahlen sprechen für sich.

Maßgeblich an dem Torreigen beteiligt war Jamal Musiala - an ihm führt für Flick kein Weg vorbei. Der 19-Jährige brilliert in der Liga als Torschütze und Vorlagengeber - in 14 Spielen traf er zwölf Mal. Musiala glänzt mit seiner Technik und Tempodribbling auch auf engstem Raum.

Gnabry in Topform

Auch Serge Gnabry strahlte in den letzten Spielen des Rekordmeisters viel Torgefahr aus. Im Spätsommer befand er sich in einer Krise - doch jetzt präsentiert er sich wieder in Topform. In der DFB-Elf zeigte er sich bisher sehr effizient. Mit 20 Treffern aus 36 Spielen hat er bewiesen, dass der 27-Jährige ein wichtiger Leistungsträger in Flicks Offensive ist.

Und dann wäre da ja auch noch Leroy Sané gewesen, der ähnlich wie Gnabry wieder zur Topform gefunden hat. Aber der 26-Jährige leidet an Knieproblemen und fällt im Auftaktspiel gegen Japan aus. Zusammen mit Musiala und Gnabry hätte Sané eine offensive Dreierreihe bilden sollen. Wer ersetzt Sané, den Flick einen "Unterschiedsspieler" nannte?

Sané fällt aus - Chance für Thomas Müller

Musiala könnte gegen Japan auf Sanés linke Seite rücken und in der Zentrale Platz für den länger verletzten Dauerbrenner Thomas Müller machen. Jonas Hofmann, Musiala und Gnabry könnten dann die offensive Dreierreihe bilden. Als Spitze dürfte Kai Havertz auflaufen.

"Thomas ist eine Option. Er hat seine Sache im Training sehr gut gemacht. Wir waren sehr zufrieden mit ihm", sagte Flick auf der abschließenden Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Japan. Kimmich wurde da schon etwas konkreter: "So wie ich Thomas beobachtet habe, hat er sich sehr gut vorbereitet. Wir alle wissen, was er für eine Qualität hat. Das wird er sicherlich morgen zeigen."

Der Ausfall von Sané ist also die Chance für den Weltmeister von 2014. Der 33-Jährige ist mit 118 Länderspielen der Erfahrenste im Team - und mit 44 Toren auch der Treffsicherste. Doch Müller fehlt es an Spielpraxis.

Zuletzt stand der 33-Jährige Ende September über 90 Minuten auf dem Platz. Es folgten noch drei Teileinsätze, ansonsten bremste ihn sein Körper aus, mal wegen Corona, mal wegen eines Infektes, zuletzt wegen Rücken-, Hüft- und muskulären Problemen.

Mannschaft muss funktionieren

Um den fünften Weltmeistertitel nach 1954, 1974, 1990 und 2014 zu gewinnen, ist aber eines am Wichtigsten: mannschaftliche Geschlossenheit: "Es gibt Mannschaften, die individuell auf einzelnen Positionen vielleicht besser besetzt sind, aber zuletzt hat immer die Nation den Titel geholt, die als Mannschaft funktioniert hat", bringt Gündoğan es auf den Punkt.