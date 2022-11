Fußball-WM in Katar: In diesen Stadien wird gespielt

Die Stadien, in denen die 64 Spiele der Fußball-WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) ausgetragen werden, haben seit der Vergabe des Turniers für Schlagzeilen gesorgt - vornehmlich für negative. Mit ihrem Bau in Verbindung gebracht wurde und wird vor allem der Tod von Tausenden Arbeitern - so berichten Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International oder Human Rights Watch.

"Weiße Elefanten" werden in Katar bleiben

Kritik gab es allerdings schon von Beginn an: Ursprünglich muss ein Ausrichter nach Vorgaben des Fußball-Weltverbandes zwölf Stadien bereitstellen. Für Katar, das flächenmäßig kleiner ist als Thüringen, wurde eine Ausnahme gemacht - gespielt wird nun in acht Arenen, deren Baukosten auf mehr als fünf Milliarden geschätzt werden. Fast alle Stadien sollen nach der WM verkleinert werden.

Unter anderem ist angekündigt, dann nicht mehr benötigte Einrichtungen wie etwa Sitze an (Fußball-)Entwicklungsländer weiterzureichen. Eine Arena, das Stadium 974, soll nach der WM abgebaut und andernorts wieder aufgebaut werden. Davon abgesehen werden wohl einige "weiße Elefanten" - also Investitionsruinen - in Katar bleiben. Das Land mit seinen 2,7 Millionen Einwohnern ist einfach zu klein, um dann noch sieben große Sportstätten dauerhaft zu nutzen.