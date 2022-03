Fußball-WM in Katar: Deutschland muss auf Losglück hoffen

Die deutsche Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick belegt in der aktuellen FIFA-Weltrangliste nur Rang elf. Damit ist sie bei der Auslosung am Freitag in Doha (18.00 Uhr) nicht in Lostopf 1 gesetzt. Das heißt: Schon in der Vorrunde drohen solche Gegner wie Weltmeister Frankreich, Brasilien, Argentinien oder Spanien.

Lostopf 1 bei der WM-Gruppenauslosung