Frauen-WM: DFB-Team mit Druck aber selbstbewusst gegen Südkorea

Das man durch die unnötigen Last-Minute-Pleite gegen Kolumbien (1:2) unter Druck steht, hat sich die deutsche Frauennationalmannschaft "selbst zuzuschreiben", sagt Melanie Leupolz vor dem anstehenden entscheidenden dritten WM-Gruppenspiel gegen Südkorea. Die gebürtige Allgäuerin betont aber, "wir sind total optimistisch."

Um aus eigener Kraft den Einzug ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland zu schaffen, braucht die DFB-Elf einen Sieg. Dafür sollte aber die Anfälligkeit bei Standards bis zum Anpfiff am Donnerstag (12 Uhr/ARD) abgestellt und die Offensivpower aus dem Auftaktspiel gegen Marokko (6:0) wiedergefunden werden. "Wir haben das Spiel aufgearbeitet, haben geschaut, was wir noch besser machen müssen und haben damit dann das Spiel abgehakt", sagt Chantal Hagel vom VfL Wolfsburg. Jetzt gehe es darum, mit der "nötigen Überzeugung und Mut vors Tor zu spielen - und dann konsequent zu sein", so die Linksverteidigerin, die erneut als Ersatz für Felicitas Rauch auflaufen dürfte.

Klar, wir brauchen den Sieg, das ist auch unser Anspruch." Chantal Hagel

Körperliche Überlegenheit nutzen

Mittelfeldakteurin Leupolz mahnt zudem an, man müsse gegen die Asiatinnen "geduldig sein und trotzdem natürlich mit einem gewissen Zug zum Tor agieren." Potenzial sieht sie in der physischen Überlegenheit. Da könne man "vielleicht auch mit Flanken arbeiten, weil wir da eben eine körperliche Präsenz haben. Im Gegensatz zu ihnen sind wir da größer. Und das müssen wir natürlich auch ausnutzen.“

Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sollte die eigenen Stärken allerdings auch auf den Platz bringen. Hagel ist überzeugt, dass das auch passieren wird, denn "wir haben Topspielerinnen." Und ergänzt: "Wir haben super Selbstvertrauen und können mit einer breiten Brust ins nächste Spiel gehen“.

Immerhin ist der Gegner bislang nicht torgefährlich aufgefallen. Für die Südkoreanerinnen lief es überhaupt nicht nach Plan. Zwei Spiele: null Punkte und null geschossene Tore. Eine theoretische Chance auf ein Weiterkommen haben sie aber trotzdem noch.

Hegering und Lohmann wieder bereit

Personell gab es immerhin für die Bundestrainerin ein erstes kleines Aufatmen: Wieder fit für die Partie gegen Südkorea sind Abwehrchefin Marina Hegering und Mittelfeldspielerin Sydney Lohmann, wie Co-Trainerin Britta Carlson mitteilte. Auch Felicitas Rauch konnte wieder individuell trainieren.