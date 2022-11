Fußball-WM: "Bayern-Abwehrblock" bei Weltmeister Frankreich

Kingsley Coman, Lucas Hernández, Benjamin Pavard und Dayot Upamecano spielen bei dieser WM für die "Equipe Tricolore". Aus der Bundesliga kommen auch noch Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) und Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) dazu.

Ob alle im Auftaktspiel des Titelverteidigers am Dienstag (22.11., 20 Uhr) gegen Australien auch spielen werden, wird sich zeigen. Zumindest Pavard und Hernández dürften im Gegensatz zu Upamecano gesetzt sein, wenn sie fit sind. Ob Coman spielt, der einzige Offensivakteur aus dem Quartett, hängt wohl auch von der taktischen Ausrichtung ab, die Trainer Didier Deschamps vorgibt.

Frankreichs Vorrunde:

22. November: Frankreich - Australien (20 Uhr)

26. November: Frankreich - Dänemark (17 Uhr)

30. November: Frankreich - Tunesien (16 Uhr)

Bei Bayern gemeinsam in der Viererkette

Die Chancen, dass es bei den Franzosen einen "Bayern-Abwehrblock" geben könnte, sind jedenfalls zuletzt gestiegen. Der Grund: Kurz vor WM-Beginn schlug erneut das Verletzungspech beim zweimaligen Weltmeister zu. Mit Innenverteidiger Presnel Kimpembe (Paris St. Germain) fällt ein weiterer Star aus. Der Weltmeister von 2018 habe sich noch nicht von einer Achillessehnenverletzung erholt.

Zuvor hatten bereits Paul Pogba (Juventus Turin) und N'Golo Kante (FC Chelsea) verletzungsbedingt absagen müssen. Am Tag vor der WM-Eröffnung musste auch Europas Fußballer des Jahres, Stürmerstar Karim Benzema von Real Madrid, verletzungsbedingt passen.

Beste Bundesligaabwehr spricht Französisch

In der Verteidigung könnte es also zur gleichen Konstellation kommen wie In den letzten Partien des FC Bayern gegen Bremen (6:1) und auf Schalke (2:0), als die drei Franzosen gemeinsam in der Viererkette aufliefen. Sicher keine ganz schlechte Lösung, immerhin stellt der FC Bayern in der Fußball-Bundesliga nach 15 Hinrunden-Spieltagen mit nur 13 Gegentreffern die stärkste Abwehr.

Andererseits war auch Bayern-Rekordeinkauf Hernández in der Hinrunde häufig verletzt. Pavard spielte nicht immer und auch nicht immer auf seiner Lieblingsposition in der Innenverteidigung und kokettierte zuletzt öffentlich mit einem Wechsel.