Fußball-WM 2022: Moneten statt Moral? Deutsche Firmen in Katar

Ob Großkonzerne wie Siemens oder Mittelständler und kleinere Unternehmen. Nach Informationen der ARD-Radio-Recherche Sport haben etliche deutsche Firmen Geschäfte rund um die Fußball-WM in Katar gemacht, und rechtfertigen sich jetzt.

Deutsche Firmen in Katar beteiligt

Man setze sich voll und ganz für die Achtung der Menschenrechte entlang der gesamten Wertschöpfungskette ein, schreibt "Siemens" auf Anfrage. Der Münchner Konzern hat Stromversorgungssysteme für die WM-Stadien geliefert. Die Firma "Wiedenmann" aus Rammingen in Baden-Württemberg lieferte Maschinen zur Pflege der Rasen in den Stadien in Katar. Wiedenmann antwortet: Man habe dort eine knappe Million Umsatz gemacht, und sei auf das Geschäft angewiesen. Andernfalls hätte die Konkurrenz den Zuschlag bekommen.

"Wir haben dort eine knapp Million Umsatz gemacht, und eine knappe Million Umsatz ist für uns schon auch ein schöner Batzen, um ehrlich zu sein. Und auch wir sind dort auch ganz ehrlich auch auf Umsatz angewiesen. Wenn wir es nicht machen, dann hätte es der Konkurrent gemacht." - Geschäftsführer Uwe Wiedemann

Bayerische Firma verteidigt sich

Auch der Hersteller von Stadion-Geländern "Q-Railing" aus Emmerich am Rhein ist in Katar aktiv, genauso wie die Firma "Nowofol" aus Siegsdorf in Bayern, die Material fürs Stadiondach geliefert hat. Sie alle schließen die Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit ihren Produkten aus. Und verteidigen ihr Engagement.

Keine Nachhaltigkeit

Wenn nicht wir, dann die Konkurrenz - so lautet ein gängiges Argument. "Nowofol" beteuert: Man habe vor Ort in Katar mit langjährigen Partnern zusammengearbeitet, bei denen man wisse, wie sie mit ihren Arbeitern umgehen. Aber selbst "Nowofol"-Geschäftsführer Robert Pernath sieht das gesamte Mega-Projekt Fußball-WM Katar inzwischen kritisch: "Sie werden diese WM nicht mehr stoppen können. So viel steht fest", meint Pernath, und ergänzt: "Wichtig ist, dass man einen Fehler nicht mehr zweimal macht. Solche Großveranstaltungen, in solchem Umfang, irgendwo in der Wüste stattfinden zu lassen. Weil das hat mit Nachhaltigkeit definitiv nichts zu tun."

WM-Boykott einer niederländischen Firma

Dass es auch anders geht, beweist ein Unternehmen aus den Niederlanden, das seit Jahren den Rasen für Fußball-Welt- und Europameisterschaften liefert. Die WM in Katar hat die Firma allerdings wegen der Menschenrechtslage boykottiert und distanzierte sich aus ethischen Gründen von einer Beteiligung. Klar ist: Die an der WM in Katar beteiligten Unternehmen tragen eine Verantwortung, sagt Katja Müller-Fahlbusch von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International.

"Nämlich, die der unternehmerischen Sorgfaltspflicht. Es gibt die Leitlinien der Vereinten Nationen. Zum Thema Wirtschaft und Menschenrechte. Und diese Leitlinien verpflichten Unternehmen dazu, entlang ihrer gesamten Wertschöpfungskette dafür Sorge zu tragen, das keine Menschenrechte verletzt werden." - Katja Müller-Fahlbusch, Amnesty International