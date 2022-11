Public Viewing: Ein bisschen WM-Stimmung

Fast 80 Leute sitzen auf Bierbänken in der Veranstaltungshalle des Backstage in München. Mehr als Veranstalter Hans-Georg Stocker erwartet hätte. "Wir haben noch ein paar Bierbänke dazugestellt", sagte er. Auch paar Kilometer weiter am Nockherberg wird das Spiel übertragen – draußen, auf einem kleinen Weihnachtsmarkt. Zwischen Glühweinständen und Christbaumverkäufern schauen hier fast 200 Fans. Wirt Christian Schottenhammel hätte nicht mit so vielen Menschen gerechnet, "weil es ja doch ein bisschen frisch ist", wie er sagt. Für das nächste Spiel am Sonntag will er noch Heizstrahler organisieren.

Kritisches Rahmenprogramm zur WM

Das Problem haben sie im Backstage nicht, dort können die Fans ohne Jacke in der wettergeschützten Halle sitzen. Neben der Leinwand hängt hier eine Regenbogenflagge. Darauf zu sehen: eine Hand die den Mittelfinger zeigt. Darunter steht "Love Football, Fuck Fifa". "Wir wollen die WM-Spiele zeigen, aber nicht unkommentiert lassen", sagt der Backstage-Chef Hans-Georg Stocker. Deshalb gibt es hier dieses Jahr ein kritisches Public Viewing. Seit 30 Jahren wird hier jede WM übertragen. "Dieses Jahr haben wir echt gehadert. Am Ende haben wir uns entschieden, die Deutschlandspiele doch zu übertragen. Aber nicht ohne eine kritische Einordnung", erklärt Stocker.

Fotoausstellung porträtiert Gastarbeiter

Statt Deutschlandflaggen hängen an der Seitenwand der Halle Bilder von Menschen, wie sie auf rostigen Hochbetten sitzen oder vor bunten Wänden posieren. Sie alle sind Gastarbeiter, die in Katar auf den WM- Baustellen gearbeitet haben. Die Ortsgruppe von Amnesty International München hat die Ausstellung ins Backstage geholt. "Jeder kann die Fußball-WM schauen. Was wichtig ist, das dieses schrecklichen Arbeitsbedingungen in Katar im Hinterkopf blieben" , sagte Angelika Kasper von Amnesty International. „Wichtig ist, dass diese schrecklichen Arbeitsbedingungen in Katar im Hinterkopf blieben“, sagt sie. Deshalb sei es nötig, die Leute jetzt aufzurütteln, um bei zukünftigen Großveranstaltungen solche Missstände zu verhindern.

Urlaub für die Nachmittags-Spiele

Die Zuschauer in der Halle haben teilweise extra frei genommen, um beim ersten Spiel der deutschen Mannschaft dabei zu sein. "Für mich war relativ schnell klar, dass ich das Spiel schauen will", sagt ein Zuschauer im Backstage. Drum habe er schon früh Urlaub für heute eingetragen. Die politische Diskussion um die Menschenrechte in Katar haben die meisten hier im Hinterkopf. "Ich habe schon überlegt, ob ich herkomme, aber es ändert ja sowieso nichts, ob ich hier sitze oder nicht", sagt ein junger Mann. Ein Vater , der mit seinen zwei Söhnen und großer Deutschlandflagge gekommen ist kritisiert die Vergabe nach Katar ebenfalls, sagt aber auch: "Die zwei Burschen waren noch gar nicht auf der Welt, als die Vergabe war. Warum sollten die das jetzt nicht anschauen?"

Jubel hält nur kurz an

Das Spiel beginnt. Stimmung kommt in der großen Halle anfangs nicht so recht auf. Beim Elfmeter-Treffer aber springen die ersten auf und liegen sich in den Armen. Da fühlt es sich kurz ein bisschen nach gewohntem Public Viewing an. In der Halbzeit geben sich zu dem Zeitpunkt viele noch optimistisch. "Das gewinnen wir!", ruft eine Gruppe Jugendlicher. Doch dann: der erste Treffer von Japan. Es geht ein Raunen durch die Halle. Die Gesichter werden immer länger.

Freude bei japanischen Fans

Ein etwas anderes Bild gibt es am Nockherberg. Hier ist einen kleine japanische Fangruppe, die vor Freude über die Treffer ihres Teams in die Luft springen. Einer von ihnen ist sich sicher, dass sie das gesamte Turnier gewinnen werden. Den ersten Schritt in die Richtung hat das japanische Team heute gemacht. Am Ende gewinnen sie 2:1 gegen Deutschland. Ein deutscher Fan, warm eingepackt mit Rollkragenpullover, gibt sich als fairer Verlierer: "Die Japaner haben das echt verdient, die haben taktisch gespielt, Respekt", sagt er. Um ihn rum bleiben die Leute nach Spielende noch sitzen, trinken in Ruhe ihren Glühwein aus.

Enttäuschendes Ende

Anders in der Halle des Backstage. Die meisten Leute verlassen direkt nach dem Schlusspfiff enttäuscht die Halle. "Es hat der Mut gefehlt, was auszuprobieren", sagt ein bedröppelter Fan nach dem Spiel. Ein anderer hat schon seinen Pullover über das Nationaltrikot gezogen. "Nach der Halbzeit war das echt unerwartet, dass das noch so eine Wendung nimmt", sagt er enttäuscht. Am Sonntag gegen Spanien hoffen die Fans in München jetzt das Beste.