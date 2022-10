Fußball-WM 2006: Verfahren in Sommermärchen-Affäre eingestellt

Das Landgericht Frankfurt am Main hat mit Beschluss vom 27. Oktober 2022 einen Schlussstrich unter das Verfahren in der Sommermärchen-Affäre gezogen, deren Ermittlungen sich bereits über mehrere Jahre liefen.

Seit November 2015 forschten Staatsanwaltschaft und Steuerfahndung gegen die früheren DFB-Funktionäre Horst R. Schmidt (80), Theo Zwanziger (77) und Wolfgang Niersbach (71). Konkret ging es um 6,7 Millionen Euro, die 2005 vom deutschen WM-Organisationskomitee über den Weltverband FIFA mutmaßlich an den früheren adidas-Chef Robert Louis-Dreyfus überwiesen wurden. Exakt diese Summe war drei Jahre zuvor offenkundig in Form von Vorleistungen von OK-Präsident Beckenbauer und Louis-Dreyfus an den früheren FIFA-Skandalfunktionär Mohamed bin Hammam nach Katar geflossen.

Grund für Einstellung: "Nicht behebbares Verfahrenshindernis"

Im Mai 2018 wurde gegen das Trio Schmidt, Zwanziger und Niersbach Anklage erhoben. Das Landgericht Frankfurt hatte schon im Oktober 2018 die Eröffnung eines Hauptverfahrens zunächst abgelehnt. Auch in der Schweiz war es nicht zu einem Urteil gegen das Trio gekommen, weil im April 2020 die Verjährung eintrat.

Laut der Schmidt-Anwälte wurde in der aktuellen Verfahrenseinstellung als Grund ein "nicht behebbares Verfahrenshindernis" angegeben. Die Kosten des Verfahrens werden von der Staatskasse getragen.

DFB: Interne Aufarbeitung läuft noch

Beim DFB läuft noch die interne Aufarbeitung der Sommermärchen-Affäre. Ein Aufsehen erregender, teurer Bericht der Kanzlei Freshfields hatte allerdings keine weitgehenden Erkenntnisse gebracht.

Auch die FIFA verfolgt das Ethikverfahren gegen Zwanziger, Beckenbauer und Schmidt wegen Verjährung nicht mehr weiter, wie sie bereits im Februar 2021 mitgeteilt hatte.

Zwanziger reicht Strafanzeige ein

Zwanziger hat unterdessen Strafanzeige gegen Beamte der Steuerfahndung, Staatsanwälte und Richter des Oberlandesgerichts eingereicht. "Sieben Jahre unzulässiger Verfolgung verlangen darüber hinaus nach Wiedergutmachung. Ich bin von meinem Mandanten beauftragt, Schadenersatz- und Schmerzensgeldansprüche geltend zu machen", teilte Zwanziger-Anwalt Hans-Jörg Metz in einer Verlautbarung mit.