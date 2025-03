Deutschland - Italien | 23.03., 20.45 Uhr | Radioreportage live

Final Four in München? Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht kurz davor, den ersten Einzug ins Finalturnier der Nations League perfekt zu machen. Nach dem 2:1-Hinspiel-Sieg am Donnerstag stehen die Vorzeichen beim Rückspiel am Sonntag um 20.45 Uhr in Dortmund sehr gut.

Goretzka als neuer Leader

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte beim Hinspiel in Mailand ein wenig experimentiert und unter anderem den wiedererstarkten Leon Goretzka das erste Mal seit 16 Monaten wieder eingesetzt. Der Mittelfeldantreiber des FC Bayern zahlte das Vertrauen mit einer starken Leistung und dem 2:1-Siegtreffer nach Kimmich-Flanke zurück. Er dürfte auch beim zweiten Klassiker gegen die Squadra Azzurra in der Startelf stehen.

Heim-Festung Dortmund - aber Vorsicht!

In Dortmund erwartet die DFB-Elf ein stimmungsvolles Stadion, zuletzt hatte die Nationalmannschaft bei der Heim-EM das Achtelfinale gegen Dänemark im Westfalenstadion gewonnen. Insgesamt gab es in 22 Länderspielen im größten Stadion Deutschlands nur eine einzige Niederlage. Diese hatte es aber in sich: Beim WM-Halbfinale 2006 rang Italien die deutsche Mannschaft in der Verlängerung nieder: Fabio Grosso und Alessandro Del Piero trafen in der 119 und 121. Minute zum 2:0 Sieg.