Gakpo, Mitoma, Leao: Wer wird der Wirtz-Ersatz beim FC Bayern?

Holt der FC Bayern EM-Toptorschütze Gakpo?

Das Problem könnte also der Preis werden, weshalb Max Eberl weitere Alternativen in der Hinterhand hat. Wie "Sky" am Montagabend vermeldete, soll sich der FC Bayern auch mit Cody Gakpo beschäftigen. Wie Leao ist Gakpo auf dem linken Flügel zu Hause, hat in dieser Saison beim FC Liverpool aber auch des Öfteren schon im Angriffszentrum gespielt. Auch hier dürfte es für die Münchner aber schwer werden, ein Schnäppchen zu machen. Gakpos Marktwert liegt bei 70 Millionen Euro. An dem niederländischen Nationalspieler, der bei der EM im vergangenen Sommer Toptorschütze wurde, waren die Münchner schon vor drei Jahren interessiert.

Ein Japaner für den FC Bayern?

Auch Option Nummer drei wird nicht billig, ist aber vom Marktwert eine Kategorie unter Leao und Gakpo. Laut übereinstimmenden Medienberichten hat der FC Bayern auch Brightons Kaoru Mitoma auf dem Schirm. Der 28-jährige japanische Nationalspieler beeindruckt seit drei Jahren in der englischen Premier League und hat seinen Marktwert auf 45 Millionen Euro gesteigert. Es kursieren Gerüchte über eine mögliche Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen. Weder die Höhe noch die Existenz einer solchen Klausel sind aber bestätigt. Mitoma kommt über den linken Flügel und steuerte in dieser Saison in der Liga 14 Torbeteiligungen (zehn Tore, vier Vorlagen) in 36 Spielen bei.

Zweiter Anlauf bei Simons oder Eze-Olise-Reunion?

Weitere Namen, die diskutiert werden, sind Xavi Simons, der RB Leipzig verlassen will, und Eberechi Eze von Crystal Palace. Für Simons sollen sich die Bayern schon im letzten Sommer interessiert haben, doch der niederländische Nationalspieler entschied sich für einen Verbleib in Leipzig.

Über die Verpflichtung Ezes würde sich der eingangs erwähnte Michael Olise sicher freuen. Schließlich wirbelten beide einst bei Crystal Palace durch die Premier League. Eze hat das auch in der abgelaufenen Saison getan und mit 16 Torbeteiligungen (Acht Tore, acht Vorlagen) großen Anteil am Erfolg der Londoner, die mit dem Gewinn des FA-Cups den ersten Titel ihrer Klubgeschichte feiern konnten.

Egal, welcher Offensivmann es am Ende wird: Der FCB-Anhänger Boris Becker dürfte hoffen, dass dieser genauso einschlägt wie sein Tipp Michael Olisé.