Liebe kennt keine Liga: Vollblut-Löwe Volland zurück zu Hause

2012: Als Volland gemeinsam mit Laut stürmte

Die finanziell stark angeschlagenen Löwen sahen sich damals nach nur einem halben Jahr im Profibereich dazu gezwungen, ihren Rohdiamanten für 700.000 Euro an den Bundesligisten zu verkaufen. Die dringend benötigte Finanzspritze sicherte die Liquidität des Klubs, zudem wurde Volland direkt für eineinhalb Jahre zurück an 1860 ausgeliehen. Ab diesem Zeitpunkt war Volland im Sturm neben Klubikone Benjamin Lauth gesetzt und überzeugte in der Saison 2011/12 mit 13 Toren und zehn Assists. Die Löwen verpassten als Tabellenfünfter den Aufstieg. Für Volland ging es dagegen steil bergauf.

Bruch mit Leverkusen läutet langsamen Abstieg ein

Von 2012 bis 2016 reifte der 1,79 Meter große Torjäger in Hoffenheim zum Nationalspieler. Für 20 Millionen Euro ging es weiter zu Bayer Leverkusen, wo er ebenfalls eine tragende Rolle einnahm. Doch nach vier Jahren kam es zum Bruch mit Bayer, Volland wechselte kurzerhand zur AS Monaco. "Es sind im letzten halben Jahr – unabhängig vom Sportlichen und auch vom Finanziellen – ein paar Sachen vorgefallen, die ich gehört habe, die mir nicht so gefallen haben", sagte Volland später der Sportbild.

Abseits der deutschen Öffentlichkeit entwickelte sich Volland unter Trainer Niko Kovac prächtig. 2021 schaffte er nach fünf Jahren Abstinenz sogar noch einmal den Sprung zurück in den DFB-Kader. Trotz regelmäßiger Spielzeit an der Côte d'Azur kehrte Volland 2023 zurück nach Deutschland. Als Wintertransfer half Volland Union Berlin zunächst bei der Qualifikation zur Champions League.

Ersatzbank und Häme bei Union Berlin

Doch so richtig schlug Volland in Köpenick nicht ein, auch wegen einer Knie-Operation im letzten Sommer. Seitdem hat er gerade einmal 50 Spielminuten gesammelt. Zuletzt musste sich der Stürmer dann auch noch mit gehässigen Kommentaren bezüglich seines körperlichen Zustands herumschlagen. Nun sei es ihm "extrem wichtig", in seinen letzten Monaten in Berlin "alles zu geben" und "die Würde im Training hochzuhalten".

"Werde nicht alleine durch alle durchdribbeln"

Mit Blick auf die Spielweise in der 3. Liga sei "Fitness ein großes Thema", sagte Volland, der sich bereits mit Union-Kollege Benedikt Hollerbach darüber ausgetauscht habe. "Es geht nur über die Mannschaft. Ich werde jetzt nicht alleine durch alle durchdribbeln. Wenn wir eine geile Mannschaft sind und die Verantwortung auf dem Platz verteilen, dann kannst du richtig was reißen." Ein explizites Ziel, wie etwa der Aufstieg in die zweite Liga, wollte Volland nicht ausrufen.

Schlecht gealtertes Volland-Zitat: "Dritte Liga weiß ich nicht"

Vor vier Jahren, als ein Sechzig-Comeback noch in weiter Ferne lag, klang Volland noch etwas anders. "Für mich wäre so schön, wenn sie mal aufsteigen würden in die zweite Liga", sagte Volland 2021 im BR24Sport-Interview, damals noch Stammspieler in Monaco. "Dann wäre das vielleicht wirklich noch mal eine Option nach der Karriere. Dritte Liga weiß ich nicht."

Nun, da Vollands erfolgreiche Karriere in Berlin ein paar Kratzer erhalten hat, ist offenbar auch die 3. Liga gut genug für den zweifache Familienvater. "Meine Kids freuen sich riesig, Oma und Opa sind wieder da." Sein Hauptwohnsitz wird Volland in die allgäuische Heimat verlegen, eine Zweitwohnung in München soll gleichzeitig die Reisestrapazen verringern.

"Keine Kartenanfragen, bitte!"

Viel mehr Sorgen bereiten Volland dagegen seine künftigen Handy-Benachrichtigungen. Denn er weiß, durch seine Rückkehr werden die Tickets für das Grünwalder Stadion noch einmal knapper werden. Doch auch für diesen Fall ist Volland bereits vorbereitet: "Ich werde bei meinem WhatsApp-Status noch drunterschreiben: Keine Kartenanfragen, bitte!"