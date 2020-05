Fußball: Teambus in Unfall verwickelt

Der Mannschaftsbus des Fußballvereins FC Erzgebirge Aue ist an der Auffahrt zur Autobahn 72 bei Hartenstein von Fahrzeugteilen eines verunglückten PKW getroffen und im vorderen Bereich beschädigt worden.

Aue konnte Fahrt nach Nürnberg fortsetzen

Die beiden Insassen des PKW wurden leicht verletzt, berichtet die "Freie Presse" unter Berufung auf die Polizeidirektion Zwickau. "Im Bus wurde zum Glück niemand verletzt. Die Spieler und Betreuer haben die Fahrt nach Nürnberg in mehreren Kleinbussen und Privatfahrzeugen fortgesetzt", sagte der Vereinspräsident des Zweitligisten. Die Auer treten am Freitag (22.05.) beim 1. FC Nürnberg an und können mit einem Sieg die Marke von 40 Punkten knacken.

Zweiter Spieltag mit Heimspiel

Das Heimspiel am Freitag (22.05.) ist der zweite Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga nach der Corona-Zwangspause. Im ersten Geisterspiel ohne Zuschauer im Max-Morlock-Stadion will der Club gegen den Tabellensechsten unbedingt im Abstiegskampf punkten. "Wir müssen unseren Job machen", forderte Trainer Jens Keller. Fünf Tage nach dem 0:1 beim FC St. Pauli soll diesmal nicht nur die Leistung, sondern auch das Ergebnis passen. Die Franken liegen vor dem 27. Spieltag auf Rang 15 nur noch einen Punkt vor der Abstiegszone.