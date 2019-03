Fußball: Schreuder wird Nagelsmann-Nachfolger in Hoffenheim

Zwischen Oktober 2015 und Januar 2018 war Schreuder, der wie "Schröder" ausgesprochen wird, schon mal bei der TSG Hoffenheim. Danach wechselte er zum Champions-League-Viertelfinalisten nach Amsterdam, ebenfalls als Co-Trainer. In Hoffenheim wird er am 1. Juli sein Amt antreten. Schreuder erhält einen Dreijahjresvertrag. Noch-Trainer Julian Nagelsmann wechselt im Sommer zum Ligarivalen RB Leipzig.

"Wir haben intensiv und in Ruhe an der Umsetzung einer für uns optimalen Lösung gearbeitet und sind sehr glücklich, nun auch die Fakten nennen zu können", sagte Profifußball-Direktor Alexander Rosen: "Da wir in Sachen Cheftrainer frühzeitig Klarheit hatten, konnten wir die Zeit nutzen, um sorgfältig Vorarbeit zu leisten und den Prozess der Neubesetzung mit großer Geduld und Intensität zu gestalten."