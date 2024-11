Schneller Beschluss? DFB will offenbar mit Nagelsmann verlängern

Geht es nach dem starken Länderspieljahr ganz schnell? Der Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2024 zurück. Besonders die Auftritte bei der Heim-EM im Sommer imponierten den deutschen Fußballfans. Und auch danach blieb Nagelsmanns DFB-Team trotz mehrerer Rücktritte in der Spur, qualifizierte sich erstmals für die K.o.-Phase in der Nations League.

Diese Arbeit honorieren offenbar auch die Verantwortlichen beim Deutschen Fußball-Bund. Denn die wollen nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung (externer Link) nun über die WM 2026 hinaus mit Bundestrainer Julian Nagelsmann zusammenarbeiten. Beide Parteien führen dem Bericht zufolge bereits Gespräche über eine Vertragsverlängerung um weitere zwei Jahre.

Führt Nagelsmann DFB-Team zur EM 2028 in England, Wales, Schottland und Irland?

Nagelsmanns derzeitiges Arbeitspapier endet nach der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Der 37 Jahre alte Nachfolger von Hansi Flick amtiert seit September vorigen Jahres als Bundestrainer.

Dem Bericht zufolge sei der Wunsch beim DFB groß, den Vertrag mit seinem Chefcoach zu verlängern. Auch Nagelsmann, der zuvor in der Bundesliga den FC Bayern München, RB Leipzig und die TSG Hoffenheim trainierte, soll demnach nicht abgeneigt sein. Nach der WM in zwei Jahren könnte der Landsberger die Nationalelf fit machen für die Europameisterschaft 2028, die England gemeinsam mit Wales, Schottland und Irland austrägt.

DFB-Sportdirektor Völler wünscht sich öffentlich längeres Nagelsmann-Engagement

Der DFB-Sportdirektor Rudi Völler hatte schon vor dem Jahresabschluss mit dem 7:0 gegen Bosnien-Herzegowina und dem 1:1 in Ungarn unter anderem bei "Welt TV" öffentlich klargemacht, dass er sich ein längeres Engagement wünschen würde. Aber der DFB hat mit langfristigen und voreilig verlängerten Bundestrainer-Verträgen, unter anderem bei Vorgänger Flick, aber auch bei Joachim Löw, auch schlechte Erfahrungen gemacht.

Ein großes Thema ist die Vertragsfrage für Nagelsmann selbst nach einem fast perfekten Länderspieljahr wohl eher nicht, erst einmal blickt er auf die Auslosung der Nations-League-K.o.-Runde am Freitagmittag am Uefa-Sitz in Nyon in der Schweiz.

Nur eine Niederlage im DFB-Länderspieljahr 2024

Auch wenn der Bundestrainer selbst über sein Team und seine Aufgabe schwärmt. "Ich habe schon gelernt, dass das Wir-Gefühl sehr, sehr bedeutend ist", sagte er. Daran hat die Bilanz 2024 seinen Anteil: mit zehn Siegen, vier Remis und nur einer Niederlage (bei 35:10 Toren). Einziger Makel war eben dummerweise das Aus im EM-Viertelfinale durch das 1:2 nach Verlängerung gegen den späteren Titelgewinner Spanien. Aber da gab es ja auch noch die Debatte ums Handspiel von Marc Cucurella, die dieses Aus forcierte.