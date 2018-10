vor 13 Minuten

Fußball-Regionalliga: FC Bayern II gewinnt locker in Heimstetten

Der FC Bayern München II bleibt das Maß aller Dinge in der Regionalliga Bayern. Die Münchner gewannen am 14. Spieltag der Regionalliga Bayern auswärts 4:0 beim Sv Heimstetten und stehen weiter mit großem Vorsprung an der Tabellenspitze.