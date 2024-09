Aschaffenburg - Hankofen-Hailing | 27.09., 19 Uhr | Livestream

Am vergangenen Freitag sorgte die SpVgg Hankofen-Hailing für eine große Überraschung in der Regionalliga Bayern. Die "Dorfbuam" bezwangen den hoch ambitionierten FC Bayern München II mit 2:0, womit sich die Aufsteiger aus Niederbayern auch erst einmal von den Abstiegsrängen entfernen konnten. Tags darauf feierten sie dann die Hochzeit ihres Fußballers Benedikt Gänger, nun wollen sie weiter an die Jubeltage anknüpfen.

Duell in der so engen unteren Tabellenhälfte

Das dürfte aber nun beim Auswärtsspiel im hohen Norden Bayerns durchaus knifflig werden. Denn in der vierthöchsten bayerischen Fußball-Spielklasse geht es eng zu. Der nächste Gegner der Hankofener, die Viktoria aus Aschaffenburg, ist zwar Vorletzter. Doch die Unterfranken stehen auch nur zwei Punkte hinter dem Elften Hankofen-Hailing und könnten somit direkt wieder vorbeiziehen. Spannung ist also garantiert, wenn sich die beiden Mannschaften nun am Freitag, den 27. September 2024, ab 19 Uhr im Stadion am Schönbusch gegenüberstehen.

BR24Sport überträgt die Regionalliga-Partie Viktoria Aschaffenburg - SpVgg Hankofen-Hailing am Freitag, den 27. September 2024, ab 19 Uhr im Livestream. Ihr Kommentator ist Thomas Kattenbeck.